Ha debuttato online qualche ora fa a margine dei VGA2021 il primo trailer in lingua originale di, atteso lungometraggio in uscita ad aprile nei nostri cinema. Il filmato, che trovate nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina, ci permette di assistere al ritorno di Soni e gli altri personaggi visti nel primo film – compreso Tails che avevamo visto nella scena post crediti – e Knuckles the Echidna, doppiato da Idris Elba nella versione originale della pellicola.

La sessione principale delle riprese del secondo film, diretto da Jeff Fowler su sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, è terminate da qualche tempo, alla fine di giugno. Nel cast ritroveremo sia James Marsden che Tika Sumpter, in aggiunta ovviamente a Jim Carrey nei panni del temibile villain Dottor Ivo Robotnik (o Dottor Eggman se preferite) e Ben Schwartz come voce originale di Sonic. Miles “Tails” Prower avrà la voce di Colleen O’Shaughnessey, l’unica voice actor dei videogiochi a essere stata ingaggiata per i film tratti dal popolare franchise Sega.

Sonic 2 – Il film, la sinossi

Questa la trama ufficiale del moviegame:

Sonic è pronto per avere maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa da solo mentre vanno in vacanza. Ma non appena se ne vanno, torna Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, in cerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere intere civiltà. Sonic si affiancherà a Tails, e insieme partiranno per un viaggio alla ricerca dello smeraldo, prima che finisca nelle mani sbagliate.

Il primo capitolo, uscito nei cinema a inizio 2020 poco prima dell’inizio della pandemia, ha incassato ben 319 milioni di dollari (Fonte: Box Office Mojo).

Sonic the Hedgehog 2 uscirà l’8 aprile 2022 nei cinema dello stivale.

Cosa ne pensate di questo trailer? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nei commenti qua sotto!