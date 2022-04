In occasione dell’uscita di, prevista per il 7 aprile in Italia, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il villain della saga: nientemeno che, che interpreta Robotnik e che già avevamo incontrato per il primo film

Stavolta il grande attore ci ha parlato di quanto il personaggio si sia evoluto tra il primo e il secondo episodio, svelando di avere assoluta libertà sul set – cosa che finisce spesso per metterlo in imbarazzo pur di restituire la migliore interpretazione possibile! Inoltre, si è spinto a parlare di come si è evoluto anche lui come attore in questi trent’anni, in particolare interpretando grandi villain come l’Enigmista. Carrey ci ha spiegato che ora capisce maggiormente l’animo, la malvagità e l’assurdità della condizione umana.

Potete vedere l’intervista di Gabriele Niola qui sopra, mentre qui sotto trovate il nostro incontro con il regista Jeff Fowler.

Nel cast di Sonic 2 – Il film troviamo James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba e, ovviamente, Jim Carrey.

