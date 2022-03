La Paramount ha diffuso online il trailer finale dilungometraggio in arrivo nelle sale il prossimo 7 aprile. Questo trailer, che trovate nella parte superiore della pagina, arriva dopo “l’anteprima più veloce di sempre” che vi abbiamo mostrato qualche ora fa.

A seguire potete leggere la sinossi del film diffusa tempo fa dalla Eagle Pictures che si occupa della distribuzione nazionale di Sonic 2 – Il film:

Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in SONIC 2 – IL FILM. Dopo essersi stabilito stabilmente in quel di Green Hills, Sonic non vede l’ora di far vedere a tutti che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che gli darà una mano nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic comincia un viaggio in giro per il mondo per riuscire a trovare trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.