Spider-Man: Across the Spider-Verse

Lo Spider-Verse non sarà più lo stesso! È uscito il trailer internazionale finale di Spider-Man: Across The Spider-Verse, l’attesissimo nuovo film d’animazione con protagonisti Miles Morales e Gwen Stacy, e per l’occasione sono state anche aperte le prevendite italiane!

Noi di BadTaste.it saremo, come sempre, ad Arcadia Cinema di Melzo il 1 giugno, per vedere il film nella gigantesca Sala Energia alle ore 21:00, in compagnia di tanti appassionati, cosplayer e sorprese!

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

