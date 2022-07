Lo Spider-Man di Andrew Garfield incontra la Spider-Gwen di Emma Stone in un video deepfake

Spider-Man: No Way Home

Ogni promessa è debito: Alessandro Costanzo di Movila è tornato, dopo Shazam! e Zack Snyder’s Justice League, con uno dei suoi progetti più ambiziosi, questa volta tutto dedicato a Spider-Man: No Way Home.

Il giovane regista siciliano ha realizzato una sequenza dei titoli di coda alternativa con l’obiettivo di rispondere alla domanda: “Cosa succede quando Peter 3 torna nel suo universo?“ dopo gli eventi del film di Jon Watts.

Nella clip, che potete vedere qui in alto, Costanzo ha utilizzato la tecnologia del deepfake per dare vita allo Spider-Man di Andrew Garfield e realizzare i sogni di alcuni fan ritraendo Emma Stone in quelli di Spider-Gwen.

Il prodotto, come spiegato dal regista, è stato realizzato come elaborato per la sua tesi specialistica presentata all’Accademia di Belle Arti di Catania. Alla fine della sequenza è inoltre disponibile un dietro le quinte che si concentra sulla realizzazione del progetto.

Ecco anche alcune immagini: