Spider-Man: ecco lo spara ragnatele funzionante ispirato a quello del supereroe

Hero Tech ha realizzato uno spara ragnatele funzionante ispirato a quello del noto supereroe Marvel Spider-Man.

L’oggetto si chiama MAGNUS ed è disponibile per il preorder sulla sua pagina di Etsy.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home tornerà al cinema in Italia in edizione estesa il 18 settembre.

