Il trailer più atteso del DC FanDome è finalmente arrivato: la Warner Bros ha mostrato a tutti i fan durante l’evento virtuale dedicato ai prossimi progetti della DC e poi ha diffuso online il nuovo trailer di, il blockbuster di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Potete vederlo qui sopra in italiano e qui sotto in inglese, in 4K!

Matt Reeves, Robert Pattinson e Zoë Kravitz hanno poi parlato del film durante un breve panel. “La prima conversazione che ho avuto con Matt Reeves è stata per parlare del fatto che volevamo fare qualcosa di radicalmente diverso da ciò che abbiamo visto finora,” ha spiegato Pattinson. “Non ha molto controllo della sua personalità. La separazione tra Batman e Bruce non è ancora chiara. In altre versioni, sa esattamente cosa sta facendo quando indossa il cappuccio. Ma mi piaceva l’idea che fosse un Batman ancora fuori controllo. Non ha ancora capito bene cos’è Batman, è un po’ perso in esso. Ogni volta che si mette il cappuccio è perché di notte non riesce a dormire, è diventato una strana creatura”.

“Abbiamo visto tante storie di origini, ma non l’abbiamo mai visto così giovane,” ha aggiunto Reeves. E, rivolgendosi a Pattinson: “Se si pensa a Bruce Wayne come a una rockstar reclusa in una magione cadente… ti vedevo proprio così. E non immaginavo che saresti stato davvero interessato a interpretare questa parte. Ma quando abbiamo scoperto che eri un grande fan, e che la pensavi in questo modo… eri ossessionato da Batman da anni… Ci siamo incontrati e ho sentito quella connessione, e ho pensato: riusciremo a trovare qualcosa di nuovo con questo attore, faremo qualcosa di davvero speciale. Sei sempre stato tu quella versione di Batman che vedevo nella sceneggiatura e che ci permetterà di creare un nuovo Bruce.”

“Catwoman vuole combattere per chi non ha nessuno che combatte per lui,” ha spiegato la Kravitz, “lei e Batman trovano un legame in questo.”

La Kravitz ha poi parlato della sua audizione, che a quanto pare è stata piuttosto complicata per via dell’elmetto di Selina Kyle che doveva indossare e che era molto faticoso da rimuovere. Pattinson, invece, ha raccontato il provino per il quale ha indossato il costume di Val Kilmer: “Ricordo che indossavo questo costume di lattice ed ero veramente agitato, e chiesi cosa avremmo fatto per il sudore. Non potevamo fare nulla, doveva essere semplicemente asciugato via!”

Il regista ha spiegato che sia per Batman che per Selina Kyle, oltre a prendere spunto dai fumetti, si è cercato di rendere i personaggi i più realistici e diversi dal solito possibile. Ha aggiunto la Kravitz: “La vedremo diventare Catwoman in futuro, e la base di tutto sarà la sua umanità, della quale stiamo gettando le basi proprio adesso”.

Ecco il breve backstage mostrato durante il panel:

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

Regista dell’atteso film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.