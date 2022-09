The Batman: l’inseguimento tra il Pinguino e Batman ricreato in versione LEGO

In occasione dell’appena passato Batman Day è stato realizzato per il canale You Tube DC Kids una versione animata in LEGO dell’ormai iconico inseguimento tra il Pinguino e il Cavaliere Oscuro visto in The Batman, cinecomic di Matt Reeves.

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Il primo The Batman è stato acclamato dalla critica e amato dal pubblico e ha incassato 770 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 200.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: DC Kids