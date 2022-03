Nel corso di un intervento da Seth Myers,ha parlato della sua esperienza sul set di, il cinecomic diretto da Matt Reeves ora nelle sale italiane.

L’attore ha raccontato un aneddoto legato alla pellicola trasparente che l’Enigmista usa per le sue vittime e che in America è nota come “Saran wrap“. A quanto pare, infatti, l’azienda produttrice non aveva la minima intenzione di essere associata ad atti violenti come quelli ritratti nella pellicola di Reeves.

Come spiegato dall’attore:

Mi hanno chiesto cosa ho preso dal set come ricordo e dico sempre: “Niente, niente“. Anche perché, insomma, non vogliono che parli della pellicola Saran, Seth. Devo limitarmi a chiamarla pellicola trasparente, perché [i produttori di Saran] non vogliono essere associati al film.

A quel punto Myers ha scherzato dicendo di avere un contratto con Saran Wrap e Dano ha risposto:

Oh, davvero? Mi sa che c’è un conflitto di interessi, probabilmente ti molleranno dopo questa intervista.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

