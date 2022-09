The Fabelmans: il trailer italiano del nuovo film di Steven Spielberg

Sabato scorso al TIFF è stato presentato The Fabelmans, l’ultima fatica di Steven Spielberg accolta in maniera molto positiva dalla critica, en tale occasione è stato anche svelato il primo trailer del film che dopo la versione in lingua originale oggi vi mostriamo in italiano.

The Fabelmans uscirà al cinema a novembre negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà distribuito da 01 Distribution, anche se non è ancora stata annunciata una data d’uscita (ma potrebbe uscire il 2023). Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del primo trailer del nuovo film di Steven Spielberg intitolato The Fabelmans? Lasciate un commento!