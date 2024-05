The Fall Guy, la pellicola dedicata agli stuntmen con Ryan Gosling ed Emily Blunt, nelle sale italiane dal 1 maggio, è il film del momento e il cast si sta assicurando che se ne continui a parlare nei modi più geniali e inaspettati.

Ospite da Jimmy Kimmel, Ryan Gosling ha infatti deliziato il pubblico e i presenti con un’entrata in scena iconica: dall’uscita del camerino fino all’entrata in studio, Gosling se l’é vista con un gruppo di agguerriti stunt in una coreografia davvero impeccabile, fatta di sedie rotte sulla schiena e vetri spaccati in testa.

Potete ammirare il tutto nei primi minuti del video qui in alto.

E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso). Trovate tutti i dettagli su The Fall Guy, al cinema dal 1 maggio, nella scheda del film.