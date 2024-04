La recensione di The Fall Guy, il film con Ryan Gosling ed Emily Blunt nelle sale dal primo maggio

Sono molti i film che raccontano l’industria, come si fanno i film, come vivono gli attori, la fatica dei registi nel concepire e battagliare con i produttori, la fatica degli sceneggiatori nell’emergere o quella di chi milita nel cinema di serie B nel passare alla serie A. In pochi, forse nessuno, avevano però raccontato il punto di vista degli stuntmen. Lo fa David Leitch, ex stuntman diventato regista, e lo fa trasformandolo nel punto di vista su tutta l’industria del cinema, vista dal mondo dei blockbuster. Non da fuori, ridicolizzandoli, come fa ad esempio Nella bolla, ma da dentro prendendoli in giro con affetto e senza cattiveria. Qui i grandi film di grande spesa e grandi aspettative di incasso non sono sminuiti ma celebrati nella loro maestria.

C’è uno stuntman che ha una storia con una regista di seconda unità (quella che si occupa delle scene d’azione) ma che ha un incid...