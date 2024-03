Come promesso, dopo la presentazione ad Annecy, la Sony Pictures Animation e la Sony Pictures Imageworks hanno oggi pubblicato il nuovissimo cortometraggio originale ambientato nello Ragnoverso di Spider-Man intitolato The Spider Within: A Spider-Verse Story.

“Tutti affrontano qualcosa nella vita, anche supereroi come Miles Morales“.

Nel corto, Miles Morales lotta per bilanciare le sue responsabilità di adolescente, amico e studente mentre veste i panni dell’amichevole supereroe del quartiere di Brooklyn. Dopo una giornata particolarmente impegnativa vissuta con queste pressioni, Miles subisce un attacco di panico che lo costringe ad affrontare le manifestazioni della sua ansia e ad apprendere che chiedere aiuto può essere un atto coraggioso tanto quanto proteggere la sua città dal male.

