Francesco Alò ci parla di The Watchers – Loro ti guardano, il film di Ishana Night Shyamalan e basato sul romanzo di A.M. Shine con protagonista Dakota Fanning, al cinema dal 6 giugno.

The Watchers – Loro ti guardano, la trama

Dal produttore M. Night Shyamalan è in arrivo, ‘The Watchers – Loro ti guardano’ scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan e basato sul romanzo di A.M. Shine. Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

Non puoi vederli, ma loro vedono tutto.

Classifiche consigliate