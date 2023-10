La Disney ci regala oggi un nuovo assaggio di Wish, il nuovo lungometraggio Walt Disney Animation Studios che rende omaggio all’eredità Disney,

Qui in alto potete ascoltare infatti un’anteprima della canzone di Chris Pine – la voce in lingua originale del Re Magnifico – intitolata “This Is The Thanks I Get?!“

Il film, ricordiamo, sarà disponibile nelle sale il 21 dicembre.

