Le 15 nuove serie più attese in arrivo in autunno

Pubblicazione: 30 settembre alle 14:18

L'autunno è arrivato e, come da tradizione, sugli schermi televisivi debutteranno numerose serie molto attese che accompagneranno gli spettatori verso l'anno nuovo durante i mesi da sempre più ricchi di proposte, tra ritorni e nuovi show.

Le prime serie autunnali

Pochi giorni prima dell'inizio ufficiale dell'autunno, ad esempio, hanno iniziato ad arrivare i nuovi episodi su FX di The Old Man, con Jeff Bridges nel ruolo di un ex agente della CIA, in cui reciteranno anche Amy Brenneman e John Lithgow; ha preso il via la seconda stagione di Tulsa King con Sylvester Stallone; e hanno debuttato show molto attesi come Agatha All Along, The Penguin, la ormai tanto discussa Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, il nuovo progetto di Ryan Murphy intitolato Grotesquerie, e la rom-com Nobody Wants This con Kristen Bell e Adam Brody, nella parte di un podcaster e di un rabbino che inaspettatamente si innamorano.

Tra pochi giorni, invece, Netflix proporrà la terza stagione diche proseguirà la storia dei teenager Charlie e Nick, interpretati da Joe Locke e Kit Connor. La settimana successiva sarà invece disponibile il quarto capitolo di, le cui avventure hanno reso famoso in tutto il mondo il cast guidato da Chase Stokes.

I misteri di From ritorneranno con gli episodi della terza stagione su Paramount+ che potrebbero finalmente rivelare qualche dettaglio sul mistero della città da cui è impossibile andarsene e infestata da creature letali di notte. Apple TV+ riporterà nel mese di ottobre e novembre show molto apprezzati dalla critica e dal pubblico come Shrinking (16 ottobre), Bad Sisters (13 novembre) e Silo (15 novembre).

Arcane

I vampiri di What We Do in The Shadows ritorneranno sugli schermi americani di FX il 21 ottobre con l'ultima stagione, mentre Keri Russell sarà alle prese con intrighi politici internazionali dal 31 ottobre negli episodi della seconda stagione di

Dopo l'enorme successo ottenuto dalla prima stagione e un'attesa di ben 3 anni, il 2 novembre arriverà la seconda stagione di Arcane, proseguendo la storia delle sorelle Vi (Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell).

Un'altra attesa che si è prolungata più del previsto è quella per la parte 2 della stagione 5 di Yellowstone: il primo episodio inedito dal gennaio 2023 andrà in onda il 10 novembre, rivelando finalmente cosa accadrà alla famiglia Dutton dopo la scelta di Kevin Costner di non ritornare sul set della serie prodotta da Taylor Sheridan.

A distanza di qualche mese dalla prima parte, inoltre, il 28 novembre tornerà Cobra Kai con le puntate che concluderanno il progetto sequel dei film di Karate Kid.

Dopo l'anteprima al Lucca Comics & Games 2024 sarà necessario attendere fino a dopo Natale per immergersi nei giochi mortali della stagione 2 di Squid Game, scoprendo così se lo show sarà all'altezza delle aspettative dopo un successo globale in grado di stabilire nuovi record di visualizzazioni.

Le serie italiane

Pochi giorni fa, il 26 settembre, è arrivata su Netflix la stagione 2 di Tutto chiede salvezza, con Federico Cesari nel ruolo di Daniele che ora è diventato infermiere e sta per diventare un tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato. I fan delle serie tv italiane potranno poi vedere il secondo capitolo delle indagini di Teresa Battaglia, il personaggio creato da Ilaria Tuti e interpretato da Elena Sofia Ricci, dal 28 ottobre su Rai 1, mentre il 30 ottobre Netflix proporrà la stagione 2 della serie La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis nella parte della giovane che lotta per lavorare come avvocato e cerca di risolvere dei casi misteriosi con il fratello Enrico (Pier Luigi Pasino) e il giornalista Jacopo Barberis (Eduardo Scarpetta).

Bisognerà attendere fino all'11 novembre per assistere invece all'ultimo capitolo della serie L'amica geniale, l'adattamento dei romanzi di Elena Ferrante che nei nuovi episodi avrà come protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nei panni di Elena Greco e Lila Cerullo.

Sabato 16 novembre spazio poi a Vita da Carlo, al suo terzo capitolo che potrà contare su un cast davvero stellare guidato da Carlo Verdone, questa volta mostrato mentre affronta la possibilità di occuparsi della direzione artistica del Festival di Sanremo.

Le 15 nuove serie più attese dell'autunno

1. The Franchise - 6 ottobre

HBO proporrà sui propri schermi la nuova serie creata da Armando Iannucci che, dopo il mondo della politica con Veep, offre il suo approccio tagliente e divertente alla vita di chi è coinvolto nel mondo dei supereroi con una nuova serie realizzata in collaborazione con Jon Brown (già nel team di Succession) e il regista premio Oscar Sam Mendes.

Senza troppe sorprese, il cast coinvolto è di altissimo livello con star come Daniel Brühl, Himesh Patel, Aya Cash, Billy Magnussen e Jessica Hynes.

2. Máquina: il pugile - 9 ottobre

La serie con Gael García Bernal e Diego Luna, dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà in streaming su Disney+. Il progetto racconterà la storia di un pugile e del suo agente che si ritrovano alle prese con il tentativo di iniziare una nuova fase della carriera sul ring. Il mondo della boxe, tuttavia, avrà un lato oscuro molto pericoloso.

I protagonisti di Maquina

3. Citadel: Diana - 10 ottobre

Il mondo di Citadel prodotto dai fratelli Russo si espande con un tassello italiano con Matilda De Angelis nel ruolo di una spia sotto copertura tra le linee nemiche rimasta da sola dopo che, nel 2030, la sua agenzia è stata distrutta da un'organizzazione rivale.

Dopo lo show con Richard Madden e Priyanka Chopra Jones, l'ambizioso progetto Citadel ritorna con gli episodi realizzati in collaborazione con Cattleya, prima di spostarsi in India con lo show Honey Bunny.

4. Disclaimer - La vita perfetta - 11 ottobre

Alfonso Cuarón dirige un cast stellare guidato da Cate Blanchett e composto anche da Kevin Kline, Sacha Baron Cohen e Kodi Smit-McPhee nella miniserie targata Apple TV+. Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, il progetto porterà sugli schermi la storia raccontata nel libro scritto da Renée Knight nel 2015 con al centro una giornalista che scopre di aver ispirato il personaggio principale di un romanzo che espone un segreto che ha mantenuto a lungo. Il livello di talento coinvolto nel progetto e una trama intrigante rende Disclaimer uno dei titoli da non perdere in autunno.

5. Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 - 11 ottobre

Sky riporterà gli spettatori negli anni '90 raccontando la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto che, partendo da Pavia, conquistano il mondo della musica italiana con le loro canzoni e trovando il sostegno di Claudio Cecchetto. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli avranno la parte dei due protagonisti, alle prese con sogni e le conseguenze del successo.

6. Mike - 21 ottobre

La miniserie ispirata all'autobiografia di Mike Bongiorno debutterà sugli schermi di Rai 1 e promette di offrire un ritratto onesto e ricco di dettagli poco conosciuti della vita dell'iconico conduttore italiano, mostrandone il lato professionale e quello umano. Claudio Gioè ha accettato la sfida di portare in vita sul piccolo schermo il ruolo di Mike, mentre Elia Nuzzolo sarà Bongiorno da giovane, e Valentina Romani sarà Daniela Zuccoli.

7. Before - 25 ottobre

Apple TV+ regalerà ai fan il ritorno sugli schermi di Billy Crystal con una serie di cui è anche produttore. Nel progetto, un thriller psicologico, la star ha la parte di uno psichiatra che lavora con un ragazzino in difficoltà che sembra avere un legame inquietante con il suo passato. Il regista del pilot è Adam Bernstein, già nel team di show di successo come Silo e Billions.

Billy Crystal nella serie Before

8. I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place - 30 ottobre

Disney+ riporterà sugli schermi I Maghi di Waverly con un revival-sequel che vede coinvolte anche le star originali Selena Gomez e David Henrie che riprenderanno la parte dei fratelli Russo ormai adulti.

Justin verrà mostrato dopo essersi lasciato alle spalle la vita da mago, preferendo una vita normale con la moglie e i figli. Alex si presenterà però alla sua porta per chiedergli di fare da mentore alla giovane Billie (LeAnn Brown), che ha bisogno di una guida per capire come usare i suoi poteri.

I fan dello show originale potranno quindi rivedere i personaggi che hanno amato in passato, mentre le nuove generazioni potranno appassionarsi al mondo 'magico' che ha regalato la popolarità a Selena Gomez.

9 - Cross - 14 Novembre

I romanzi di James Patterson dedicati alle avventure di Alex Cross sono alla base della serie Cross, di cui è già stata annunciata la produzione della seconda stagione. Nel ruolo del detective, alle prese con indagini e una tragedia in famiglia, c'è Aldis Hodge.

La popolarità dei libri alla base dello show e il successo di progetti simili - come quelli dedicati a Jack Reacher, Jack Ryan e Harry Bosch - sembrano la base giusta per ottenere nuove visualizzazioni record.

10. Landman - 17 novembre

Taylor Sheridan firma un nuovo progetto di Paramount+ e questa volta porta gli spettatori nel mondo del business del petrolio con un progetto con Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm, Ali Larter e Andy Garcia. Lo show si basa sul podcast Boomtown e non è difficile attendersi un nuovo successo dopo l'accoglienza incredibile ricevuta da Yellowstone.

Billy Bob Thornton - Landman

11. Senna - 29 novembre

Netflix proporrà un nuovo progetto dedicato alla vita e alla carriera di Ayrton Senna firmato dal regista Asif Kapadia. La miniserie sulla leggenda brasiliana, che avrà come Gabriel Leone, ha potuto contare sul sostegno della famiglia del pilota e promette quindi di offrire dettagli della storia inediti e una prospettiva molto personale su quanto accaduto.

12. Dune: Prophecy - Novembre

La serie prequel dei film diretti da Denis Villeneuve, in arrivo in esclusiva su Sky e NOW, si preannuncia come una delle serie più seguite dell'autunno grazie all'affascinante storia di Bene Gesserit e del ruolo del gruppo nella storia, che si svolge migliaia di anni dopo, di Paul Atreides. Come prevedibile, e nonostante i tanti problemi nelle fasi dello sviluppo e della produzione, il cast è composto da nomi apprezzati dal pubblico e della critica come Emily Watson, Travis Fimmel, Olivia Williams, Mark Strong e Jodhi May.

13. Star Wars: Skeleton Crew - 3 dicembre

L'universo stellare si espande con un'altra storia prodotta per Disney+ in cui un gruppo di ragazzini intraprende un'avventura dopo essersi persi nella galassia.

Il progetto, che dovrebbe avere un'atmosfera molto diversa rispetto a quelle di show come The Mandalorian, potrà contare sulla presenza di star come Jude Law, Kerry Condon e Nick Frost, che affiancheranno i giovanissimi protagonisti in un racconto ispirato a film cult come I Goonies. Nel team di registi che hanno lavorato allo show ci sono David Lowery, Jake Schreir, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.

I protagonisti di Star Wars: Skeleton Crew

14. Dexter: Original Sin - 13 dicembre

Gli spettatori scopriranno le origini di Dexter Morgan con la serie prequel targata Paramount+ e Showtime. Gli episodi permetteranno di immergersi nella storia della famiglia Morgan, scoprendo anche il ruolo avuto dal padre Harry Morgan (parte affidata a Christian Slater) nel gettare le basi per le future azioni dell'ormai iconico personaggio interpretato da Michael C. Hall. Nel cast ci saranno altri volti molto amati del piccolo schermo come Patrick Dempsey, star di Grey's Anatomy, e Sarah Michelle Gellar, indimenticabile protagonista di Buffy - L'ammazzavampiri.

15. Leopardi - Il poeta dell'infinito - 16 dicembre

Dopo la presentazione in anteprima avvenuta alla Mostra del Cinema di Venezia, la miniserie scritta da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini racconterà sugli schermi di Rai1 la vita del poeta, dando spazio anche ai temi che ha affrontato nelle sue creazioni, ritornando indietro nel passato partendo dalla morte avvenuta a Napoli nel 1837, mentre l'amico Antonio Ranieri ne ripercorre le tappe essenziali della storia, amicizie e amori. Nel cast ci sono Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Valentina Cervi, Alessio Boni, Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi, Emma Fasano.