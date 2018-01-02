2018 - I film più attesi dalla redazione di BadTaste.it

Il 2018 è iniziato, e promette di essere un anno ricchissimo di film da vedere al cinema.

DOGMAN

Matteo Garrone torna al Matteo Garrone delle origini. Una storia di periferia tratta da un fatto di cronaca vero. Una questione criminale durissima. Nessun attore famoso. Un taglio da western metropolitano. Lontano da qualsiasi soggetto di richiamo, senza l'incombenza di incassare a tutti i costi, possibilmente Garrone potrebbe fare il film dell'anno.

LORO

Paolo Sorrentino è l'autore di maggiore richiamo che abbiamo. Toni Servillo è l'attore di maggiore richiamo che abbiamo. Silvio Berlusconi è l'italiano di maggiore richiamo che esista. Con una carriera votata al racconto di come il potere trasfiguri le vite e i corpi, di cosa significhi esercitarlo e che conseguenze abbia, un film su Berlusconi era contemporaneamente la più ovvia e la più inevitabile delle avventure per Sorrentino. Per noi potrebbe essere uno dei film più significativi e capaci di incidere nell'immaginario di quest'anno, una lettura alternativa, falsata, allegorica di un momento quasi-presente, per lui l'ulteriore consacrazione. Di certo le possibilità di sbagliare sono altissime.

IL PRIMO RE

Matteo Rovere si è dimostrato negli ultimi anni produttore accorto e regista interessante. La sua (e di Andrea Paris) Groenlandia sembra l'unica casa non solo a voler osare nella direzione di un gran cinema commerciale, ma proprio l'unica a saperlo fare a dovere. Il Primo Re è un progetto ambiziosissimo, la storia di Romolo e Remo raccontata a metà tra Valhalla Rising e The Revenant, tutta luce naturale fotografata da Daniele Ciprì, e pensata puntando sul corpo, la violenza e la fatica. Una coproduzione internazionale che pare pazzesca. Un film di cui (speriamo) poter andare fieri.

LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN

Si fermerà la spinta propulsiva di Xavier Dolan? Ad oggi non c'è autore internazionale più interessante di questo ventenne che gira in maniera unica, scrive storie particolari e sembra ad ogni film raffinare la sua arte, sconfinando un po' di più in un territorio che non avevamo mai visto, come se non avesse avuto maestri e dovesse inventarsi ogni volta come si racconta una storia per immagini. La Mia Vita Con John F. Donovan è il suo primo esperimento americano, con star americane, una scalata (arrivare ad Hollywood e mantenere la propria anima) che è riuscita a pochissimi.