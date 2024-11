Le 4 fasi del cinema di Clint Eastwood

Pubblicazione: 15 novembre alle 12:14

In occasione dell'uscita di Giurato numero 2, parliamo delle delle quattro fasi della lunga filmografia da regista di Clint Eastwood, composta da ben 42 pellicole: dal 1971 (Brivido nella notte) al 2024 (Giurato numero 2), una carriera in crescendo dietro la macchina da preso.

Abbiamo provato a dividere i suoi film in quattro blocchi, il primo dei quali incentrato sulla ricerca dell'identità dopo il grandissimo successo come volto di due registi come

Ecco le quattro fasi in questione, potete vedere il video completo in testa all'articolo.