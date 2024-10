Novità Paramount+: i film e le serie da vedere a ottobre 2024

Pubblicazione: 01 ottobre alle 19:20

Ottobre è un mese ricco di novità e noi di Badtaste vi segnaliamo i film da vedere su Paramount+ e le serie tv originali disponibili sulla piattaforma. Ecco le principali nuove uscite!

From 3 - 4 ottobre

La terza stagione di From riprende il filone narrativo interrotto con il finale della seconda stagione, con Tabitha che si risveglia in ospedale. La protagonista era infatti riuscita a raggiungere il “faro”, ma una volta lì era stata spinta giù da un bambino. Si tornerà però anche nella cittadina, in cui troviamo Boyd rapito e vittima di atroci torture.

Star Trek: Lower Decks 5 - 24 ottobre

Nella terza stagione di From, serie horror ispirata a due cult come Twin Peaks e Lost, ritroviamo dunquenel ruolo di Boyd Stevens ein quello di Tabitha Matthews.

Nella quinta stagione di Star Trek: Lower Decks, l'equipaggio della U.S.S. Cerritos è incaricato di chiudere le “buche spaziali”, fratture subspaziali che stanno causando il caos nel Quadrante Alfa. Il compito sarebbe facile per i Jr. Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford se non avessero a che fare anche con una guerra di Orione, Klingon furiosi, catastrofi diplomatiche e, cosa più spaventosa di tutte, con le loro aspirazioni di carriera.

Lioness 2 - 27 ottobre

Star Trek: Lower Decks è una serie animata comica incentrata sull'equipaggio di supporto che risiede nei ponti inferiori di una delle navi meno importanti della Flotta Stellare. La quinta stagione sarà quella conclusiva.

Dopo che la prima stagione ha stabilito un record come prima serie più vista in tutto il mondo su Paramount+, Lioness torna con la seconda stagione. Nei nuovi episodi, mentre avanza la lotta al terrorismo da parte della CIA, Joe, Kaitlyn e Byron arruolano una nuova agente Lioness per infiltrarsi all’interno di una minaccia finora sconosciuta. La crescente pressione costringe inoltre Joe a confrontarsi con i profondi sacrifici personali che ha fatto come leader del programma.

La serie thriller di Taylor Sheridan vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva Zoe Saldana, Michael Kelly, Morgan Freeman e Nicole Kidman.

