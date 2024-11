The Primevals: il film cult che ha sfiorato l'oblio e che non dovete perdervi

Pubblicazione: 01 novembre alle 14:43

La sera del 1 novembre a Lucca Comics succederà qualcosa di un tempo impensabile, la realizzazione di un sogno lungo quasi sessant’anni e che è diventato realtà solo dopo la morte del sognatore. Alle 20:30 ci sarà infatti la proiezione di The Primevals, un film d’avventura pulp vecchissima scuola che parla di esplorazioni in territori sconosciuti e, soprattutto, di yeti. Girato interamente in live action con un mix di pupazzoni e stop motion, The Primevals è un film che non ha alcuna cittadinanza nel panorama cinematografico contemporaneo; lui però non lo sa, o se ne frega, e per fortuna, perché progetti del genere sono sempre più rari, e visti i tempi di realizzazione forse qui siamo di fronte a un caso unico. Vi raccontiamo questa storia, che inizia negli…

Anni Sessanta: prima di The Primevals

David Allen, morto nel 1999, è stato un eccezionale animatore di stop motion, responsabile tra le altre cose di uno dei traumi più dolorosi dell’infanzia di un’intera generazione (o due, o tre): fu lui a dare vita alla formichina (formicona) di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. David Allen, però, era anche un fan dei romanzi di Edgar Rice Burroughs e più in generale della pulp fiction tra fantasy e fantascienza con la quale era cresciuto.

Anni Settanta: The Primevals prende forma

Allen ha avuto una lunga e variegata carriera, ma il grosso del suo lavoro è stato fatto per la Full Moon, ex Empire Pictures, fondata da Charles Band nei primi anni Ottanta e responsabile di alcuni dei maggiori cult dell’horror degli anni Novanta, da Puppet Master a Subspecies passando per la tristemente misconosciuta saga di Trancers. Ma Allen aveva anche un sogno nel cassetto, una sceneggiatura scritta insieme ad altre due leggende del campo come Dennis Muren e Jim Danforth. Si chiamava Raiders of the Stone Ring e parlava di una guerra tra vichinghi e uomini lucertola.

Allen coltivò questo suo progetto per parecchio tempo, e negli anni Settanta ci rimise mano (senza l’aiuto dei due colleghi) per provare a dargli una forma definitiva. Cambiò il titolo in The Primevals e cominciò anche a modificare la trama, ma i fondi per la produzione finirono in fretta, e il progetto venne di nuovo messo in ghiaccio. Dopodiché conobbe Charles Band, che accettò con entusiasmo di riprendere in mano il discorso: la produzione, finanziata dalla Charles Band Productions, venne anche pubblicizzata con grande fanfara da Cinefantastique.

Anni Ottanta: iniziano i lavori

Poi tutto si fermò, un’altra volta.

Fu lo stesso Band a proporre ad Allen di cambiare di nuovo produzione: il film passò sotto quella che al tempo si chiamava ancora Empire Pictures, ma nonostante tutte le promesse, The Primevals continuava a non andare oltre la fase di preproduzione. Ci volle un altro cambio di nome, quello succitato tra Empire e Full Moon, perché il film cominciasse a carburare, e i soldi a piovere: al tempo, The Primevals fu uno dei maggiori investimenti mai fatti da Full Moon.

Anni Novanta: tutto fatto?

Passò comunque ancora qualche anno prima che David Allen potesse mettere piede sul set del suo primo film. Le riprese di The Primevals cominciarono nel 1994, divise tra i boschi della Romania e le Dolomiti italiane. Ma proprio in quel periodo la Full Moon ruppe i rapporti con Paramount, e si ritrovò in quelle difficoltà finanziarie che la funestarono per anni. Allen si ritrovò sostanzialmente senza soldi per il suo progetto, ma avendo ormai completato le riprese continuò a lavorarci nel tempo libero, fino ad arrivare quasi ad avere il prodotto completo. Poi, nel 1999, David Allen morì.

Anni Duemila: The Primevals viene dimenticato.

Questo sarà il paragrafo più corto del pezzo: dopo la sua morte, David Allen affidò tutto il suo lavoro nelle mani del collega Chris Endicott, che passò il successivo decennio a ragionare insieme a Charles Band su un modo per resuscitare The Primevals. Fine del paragrafo.

Anni Duemilaedieci: la rinascita

Nel 2018, Charles Band lanciò una raccolta fondi su IndieGoGo per sondare l’interesse del suo pubblico nel progetto. Raccolse in poco tempo 40.000$, sufficienti a finire finalmente il lavoro lasciato incompiuto da Allen. Molti degli artisti che parteciparono a questo progetto conoscevano personalmente Allen, e lavorarono gratis o quasi in omaggio all’amico morto e al suo sogno. E alla fine, nel 2023, Charles Band annunciò che The Primevals era pronto, e avrebbe cominciato un lungo giro di festival che lo ha portato infine a Lucca Comics.

Ma The Primevals quindi com’è?

È esattamente quello che vi aspettate da un film anni Ottanta ispirato alla letteratura anni Venti e realizzato con pochi soldi e tanto talento. È la storia di un gruppo di scienziati che scopre l’esistenza dello yeti e viaggia fino in Nepal per approfondire la faccenda. È la storia di suddetto yeti, che forse non è uno solo. Ed è anche la storia di… be’, questo non ve lo diciamo, perché se credete che The Primevals sia un classico creature feature sappiate che siete molto fuori strada. Il nostro consiglio è di scoprire in prima persona come mai.