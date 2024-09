Yellowstone: 10 tra i personaggi migliori del franchise

Pubblicazione: 07 settembre alle 08:00

Il fortunato, ma fino ad un certo punto, franchise creato da Taylor Sheridan e lanciato nel 2018 è basato sulla storia della famiglia Dutton, allevatori di bestiame e proprietari del ranch più esteso del Montana, che confina con il parco di Yellowstone e con la riserva indiana di Broken Rock.

Con il debutto della seconda parte della 5^ stagione di Yellowstone (che non sarà apparentemente l’ultima!), il pubblico potrà tornare ad appassionarsi ai drammi della famiglia piuttosto che a quelli del cast, che hanno condotto all’uscita di scena dalla serie di Kevin Costner in seguito ad un conflitto nato con i suoi impegni legati alla realizzazione della saga western Horizon.

Se il successo di una serie si potesse misurare in spinoff che produce,Yellowstone avrebbe già vinto a mani basse, grazie ai suoi molti spinoff: 1883, 1923, 6666 e 1944 e The Madison, due soli dei quali sono già ufficialmente in onda. Il pubblico, inoltre, ha per ora potuto avere un assaggio di 6666, visto in uno degli episodi della serie madre, con il Jimmy Hurdstrom di Jefferson White che si trasferisce suo malgrado nel ranch texano da cui lo show prende il nome per iniziare una nuova vita dietro "consiglio" (uno di quelli a cui non si può dire di no) di John Dutton.

In un franchise così ricco di storia, con un complesso albero genealogico composto da molti personaggi, abbiamo provato a selezionarne 10 tra i più riusciti, ecco il nostro elenco.

Elsa Dutton (1883)

Figlia primogenita di James e Margaret Dutton, nonché sorella maggiore di Spencer (che non la conoscerà mai) Elsa Dutton, interpretata da Isabel May, è la protagonista e voce narrante di 1883, i cui eventi – spesso tragici – vengono descritti proprio attraverso i suoi occhi.

Elsa è uno spirito libero, la disperazione della madre che la vorrebbe una signorina più posata e l’indiscutibile cocca del padre, che ammira segretamente il suo coraggio e desiderio di indipendenza, che ben si adeguano alla selvaggia terra che si appresta a conquistare.

Il viaggio che la famiglia Dutton compie nell’arco della serie a loro dedicata e che li porterà infine a fondare il famigerato ranch proprio nel luogo dove Elsa verrà seppellita, colpita a morte da una freccia indiana, nonostante porterà proprio alla sua dipartita, sarà un viaggio di scoperta per la fiera protagonista della serie, che lotterà non solo per la propria indipendenza, ma per trovare anche l’amore nelle minacciose distese erbose alla conquista del loro West.

James Dutton (1883)

Fratello di Jacob e Claire (che morirà durante il viaggio assieme alla figlia Mary Abel), James Dutton è colui al quale si deve la nascita e la fondazione dello Yellowstone che, nell’omonima e moderna serie, diventerà poi il più ricco e fiorente ranch del Montana.

James Dutton è un uomo di poche parole, che se potesse non sceglierebbe mai la violenza come risposta, ma che non ne disdegna l'uso se provocato, una persona che porta sulle spalle il peso dell’aver combattuto nella sanguinosa guerra civile americana, a causa della quale soffre di un grave disturbo post traumatico da stress.

Sarà proprio il sogno di James di portare la famiglia nel selvaggio west che cambierà per sempre il destino dei Dutton, ma l’uomo è deciso a ricominciare tutto da zero con il benestare della propria famiglia, che ama sopra ogni cosa.

Sebbene appaia come un burbero di poche parole che riflette alla perfezione l’archetipo dei migliori personaggi che hanno popolato il genere western, James dimostra anche di essere un personaggio sensibile, legato in particolare alla figlia Elsa che osserva da lontano diventare una donna come se questa opportunità sia un privilegio insperato al quale, infine, sarà tragicamente costretto a rinunciare.

Shea Brennan (1883)

Shea è il ruvido settantacinquenne capo spedizione della carovana in cui viaggiano i Dutton ed è interpretato da Sam Elliott. Dopo aver combattuto nella Guerra Civile Americana, guadagnandosi il grado di Capitano, Shea torna a casa per trovare la propria famiglia decimata dal vaiolo, una tragedia che lo conduce sull’orlo del suicidio.

Assunto dalla Pinkerton Detective Agency assieme al suo secondo ed amico Thomas, Brennan viene messo alla guida di una carovana di immigrati che conduce in un lungo e pericoloso viaggio con pugno di ferro, ma anche con grande saggezza ed una sensibilità che cerca di nascondere sotto al suo atteggiamento brusco.

A causa delle tragedie subite nella vita, Shea Brennan è un uomo molto vulnerabile che tiene profondamente alle anime delle persone che gli sono state affidate, tanto da vivere come un fallimento personale ogni tragedia che colpirà la carovana. Il peso della vita sarà tale per lui che, una volta portato a termine il proprio compito e convinto di non avere altro nella vita, Shea deciderà di togliersi la vita una volta esaudito il sogno di vedere il mare.

Spencer Dutton (1923)

Spencer è il figlio più giovane di James e Margaret Dutton, il primo nato in territorio americano, tanto da non comparire nello spinoff 1883. Il suo personaggio viene infatti introdotto al pubblico come uno dei protagonisti di 1923. Grazie a diversi flashback, il pubblico ha avuto modo di conoscere diverse versioni del personaggio, sebbene la prediletta del pubblico sia senza dubbio quella interpretata da Brandon Sklenar, che ha indubbiamente contribuito a lanciare l’attore verso la fama, pur lavorando già da tempo ad Hollywood.

Dopo la morte di entrambi i genitori, Spencer viene cresciuto da Jacob, il fratello maggiore di James, e da sua moglie Cara. Raggiunta la maggiore età decide di arruolarsi nell'American Expeditionary Force dell'esercito, per trasferirsi poi in Africa e diventare un cacciatore dopo aver subito gli orrori della Prima Guerra Mondiale.

Sarà proprio in Africa che Spencer incontrerà Alexandra. Il loro sarà un amore a prima vista, tanto da far decidere alla giovane discendente di una nobile famiglia inglese di scappare con l’affascinante cacciatore, lasciando il futuro marito, scelto per lei dalla famiglia, all’altare. Dopo una serie di peripezie ed un matrimonio officiato dal comandante di una nave, la coppia viene forzatamente separata e si giura reciprocamente di ritrovarsi in America.

Il malinconico ed affascinante Spencer si è guadagnato il favore del pubblico grazie alla sua storia ed al suo spirito determinato, oltre che naturalmente al suo aspetto.

Teonna Rainwater (1923)

La seconda "non Dutton" della nostra lista è la Teonna Rainwater di Aminah Nieves, nonché uno dei personaggi principali di 1923. Nella serie, Teonna viene sottratta alla sua famiglia e condotta forzatamente presso la Riserva di Broken Rock, che confinerà in futuro con il ranch dello Yellowstone e, proprio come molti altri bambini indigeni di quel tempo, nella scuola cattolica in cui verrà obbligata a vivere, sarà costretta a subire torture ed orrori di ogni genere, che la porteranno a decidere di fuggire dopo aver ucciso i propri aguzzini.

Fiera ed orgogliosa, Teonna rappresenta un’eccezione nel modo in cui i nativi americani sono spesso stati rappresentati in TV o al cinema, aprendo le porte su una pagina davvero buia della storia americana in cui gli indiani sono stati mostrati come “selvaggi” che attaccavano senza pietà le famiglie di coloni che avevano cominciato ad sottrargli il loro territorio.

Sebbene al momento molto di ciò che il pubblico conosce di Teonna sia legato ai suoi traumi, con il progredire della serie sarà particolarmente interessante seguire l’evoluzione di questo personaggio, che merita sicuramente di elevarsi e discostarsi dalla sua brutale storia.

Cara Dutton (1923)

Cara Dutton, protagonista di 1923 è la moglie di Jacob Dutton. Interpretata da Helen Mirren è un'allevatrice coriacea e coraggiosa da cui il personaggio di Beth sembra aver ereditato il carattere inossidabile. Quando il marito viene ferito e lasciato tra la vita e la morte, Cara si mette alla guida della famiglia e del ranch opponendosi alle molte forze che vorrebbero sottrarre, nel passato come nel presente, la terra ai Dutton.

Nell’arco si 1923, al netto di qualche umano cedimento, Cara dimostra di essere una fiera combattente che crede fermamente nella giustizia, pur non disdegnando l’aiuto del resto della famiglia, in particolare del figlio adottivo Spencer, del quale chiederà l’aiuto nel momento in cui l’esistenza stessa della sua famiglia verrà minacciata. Nonostante Cara sia una dura, dimostra di essere particolarmente amorevole con le persone che ama ed insieme al marito forma una delle coppie più solide del franchise.

Jacob Dutton (1923)

Gli uomini della famiglia Dutton sono destinati, per il genere di vita che hanno scelto di condurre, a vivere come dei duri ed Jacob Dutton (Harrison Ford) non fa certamente eccezione.

Nella premiére di 1923 il pubblico apprende che Jacob è arrivato in Montana con sua moglie Cara dopo la morte del fratello James, per scoprire che anche la cognata Margaret è morta, lasciando soli i suoi due nipoti: John e Spencer. La coppia decide così di crescere i ragazzi come se fossero loro figli e si rimbocca le maniche per continuare a gestire lo Yellowstone, trasformando il ranch in una fruttuosa impresa che comincia a far gola a molte persone, nessuna delle quali è particolarmente raccomandabile.

In qualità di commissario per il bestiame della regione, Jacob ha tuttavia dalla sua parte il buon nome dato dall’onore che si è guadagnato in Montana e l’influenza data dalla sua posizione. Tra i suoi nemici, tuttavia, troviamo uomini come Banner Creighton, un allevatore di pecore irlandese che rifiuta di rispettare le regole e che uccide il nipote di Jacob a sangue freddo e ferisce quasi a morte lo stesso protagonista della serie che tuttavia, grazie all’aiuto della moglie, riesce lentamente a riprendersi e a tornare a proteggere la propria terra.

John Dutton III (Yellowstone)

A prescindere da come siano andate le cose, non ci sarebbe stato uno Yellowstone per come lo conosciamo oggi senza Kevin Costner e qualunque soluzione Taylor Sheridan adotterà, sarà difficile accettare di separarsi da John Dutton senza poterlo rivedere nel ruolo del patriarca della famiglia più disfunzionale d’America.

John Dutton III è un antieroe che si batte per i giusti principi nella maniera sbagliata, tanto che a volte diventa arduo parteggiare per lui. Ciò nonostante resta un personaggio credibile, che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di proteggere la sua famiglia e la propria eredità.

John ama i suoi figli e vorrebbe idealmente (ed ingenuamente) che tutto restasse immutato e che il mondo gli lasciasse l’opportunità di godersi la vita in maniera semplice, il che lo rende un uomo spesso inaspettatamente saggio che non ama perdersi in chiacchiere e le cui parole vengono, proprio per questo motivo, tenute in grande considerazione. Capace di grande violenza, la parola di John Dutton viene sia rispettata che temuta.

Jamie Dutton (Yellowstone)

Jamie Dutton (Wes Bentley) potrebbe facilmente essere bollato come il cattivo della storia, ma farlo sarebbe un disservizio sia alla serie che al suo autore, che con lui ha creato un personaggio complesso ed interessante che ha regalato al pubblico moltissime sorprese (spesso negative, va riconosciuto).

L’aspetto meno lusinghiero di Jamie è la sua mancanza di lealtà, una sorta di marchio di infamia se si fa parte del clan dei Dutton. Il figlio adottivo di John, infatti, non sembra interessato all'eredità di famiglia e, come mostrato nella stagione 5 di Yellowstone, è disposto a mettere sotto accusa il suo stesso padre pur di distruggerlo, ma ha anche dimostrato di essere un uomo molto fragile e soprattutto facilmente manipolabile, dando l’impressione che, se la sua famiglia (e soprattutto sua sorella Beth) avesse mostrato una maggiore volontà di perdonare le sue azioni, sarebbe potuto essere un loro strenuo alleato.

Beth Dutton (Yellowstone)

Avendo già dedicato sulle pagine di questo sito una vera e propria ode alla caotica Beth Dutton, interpretata da Kelly Reilly, non potevamo esimerci dall’inserire questo personaggio tra i più riusciti della serie Yellowstone. Ed a pensarla così deve essere non solo il pubblico, che torna fedelmente a seguirla stagione dopo stagione, ma anche il suo creatore Taylor Sheridan e con lui i dirigenti di Paramount network che hanno deciso, non a caso, dopo aver annunciato la cancellazione dello show, di proseguire l’avventura dei Dutton con Beth e suo marito Rip (Cole Hauser) come nuovi protagonisti al posto dell’uscente Kevin Costner.

Unica figlia femmina di John Dutton III, Beth è anche la sua più feroce alleata. Sebbene il suo carattere passionale e particolarmente duro possa infastidire molti, Beth è frutto di una famiglia che non accetta compromessi, una donna la cui sensibilità è stata messa a dura prova da un difficile rapporto con la madre e soprattutto dal tradimento subito dal fratello Jamie al quale Beth si era rivolta nel momento del bisogno e che lui pugnala letteralmente alle spalle privandola della possibilità di avere figli ed ordinando che le venga fatta una non necessaria isterectomia quando la conduce in ospedale per un aborto.

Il suo rapporto con Rip, il braccio destro del padre, è il solo aspetto della vita di questo indomito personaggio in cui Beth si concede di essere fragile, motivo per cui la loro storia d’amore è particolarmente amata dal pubblico.

Yellowstone 5B ripartirà negli Stati Uniti il 10 novembre 2024 su Paramount Network.