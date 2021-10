ha da poco diffuso la versione digitale del più recente numero di, presentando le novità in uscita tra due mesi relative alla sua etichetta omonima, a, a, al mondoe a

Di seguito trovate i link per visionare tutte le novità annunciate da Panini:

– Le uscite DC Italia

– Le uscite Marvel Italia

– Le uscite Panini Comics

– Le uscite Planet Manga

– Le uscite Disney

– L’editoriale

– Titoli ristampati e nuovamente disponibili

Vi proponiamo l’editoriale di Marco Marcello Lupoi che apre il nuovo numero del catalogo, intitolato Gioco di squadra:

Lupoi – Ho recentemente visto il video promozionale di un grosso editore americano di comics, nel quale la direttrice delle vendite parlava della sua passione per l’hockey a rotelle, e spiegava quanto sia fondamentale il gioco di squadra per chi pratica quello sport, ma anche per chi si occupa di fumetti, dagli editori ai distributori ai negozianti. E mentre la ascoltavo mi sono reso conto che in un numero incalcolabile di editoriali scritti per Anteprima non ho mai fatto un affondo sul nostro gioco di squadra, su come funziona la nostra casa editrice. Agli occhi di un esterno, in effetti, la nostra filiera produttiva può sembrare un po’ misteriosa e un po’ magica. Ci sono questi fumetti che escono negli USA o in Giappone e che pochi mesi dopo si materializzano in italiano nelle nostre librerie e/o edicole. Ma quanto sia lungo, complesso, articolato, tecnico e accidentato il percorso di questa “magia”, e di quante persone coinvolga, sia in redazione sia tramite collaborazioni esterne, rimane un mistero per quasi tutti. Magari si conosce il mio nome, quello dei coordinatori editoriali, dei responsabili di marketing più visibili, ma poco altro. Ecco, vediamo un poco di riassumere come funziona la nostra squadra, sono sicuro che sarà un viaggio interessante (occuperà più di un numero, confido nella vostra pazienza).

Anzitutto, premettiamo che Panini è uno dei pochi – pochissimi – editori transnazionali di fumetti (e prodotti editoriali per bambini/ragazzi) del mondo. Operiamo da 27 anni in Italia e nel Regno Unito, e nel corso del tempo abbiamo aperto attività principali anche in Germania, Francia, Brasile, Spagna, Messico, Argentina e il resto dell’America Latina. Abbiamo anche piccole attività in Portogallo, Olanda e Polonia. Ogni ufficio è strutturato in due “funzioni” di base, quella editoriale e quella commerciale. La prima si occupa di confezionare e produrre i titoli, e l’altra di commercializzarli, promuoverli e venderli. Attorno a questi due poli ruotano altre funzioni basilari come il licensing (la gestione dei contratti di licenza o di creazione con gli autori di prodotti originali), l’amministrazione e il controllo di gestione, l’ufficio acquisti, la produzione (che segue tipografie e acquisto carta). Una attività di base come la distribuzione è affiliata con il commerciale, e tutta la parte web e comunicazione si appoggia sia al commerciale (per le strategie) sia all’editoriale (per i contenuti). Di regola ogni paese svolge localmente una buona parte delle funzioni che ho appena elencato, anche se alcune sono centralizzate in Italia, a Modena, e da qua vengono eseguite per ogni singolo paese. Sto parlando in primis del licensing e dell’amministrazione dello stesso, della direzione editoriale (in capo, ehm, al sottoscritto…) e di quasi tutta la produzione, della gestione dei materiali, e della parte editoriale di quasi metà della produzione del gruppo. Spostandoci sull’Italia (dato che siete italiani e dubito che vi interessi sapere in dettaglio come lavora il nostro team in Polonia), qua nel paese natale di Panini è concentrato il maggior numero di titoli annuali, oltre 2.500 (pari a un terzo del totale). In passato l’Italia era allo stesso livello di Germania e Brasile, ma con l’arrivo di Topolino nel 2013 e della DC nel 2020 il sorpasso rispetto agli altri paesi è stato netto. 2.500 titoli annui significa che ogni giorno lavorativo mandiamo in stampa almeno 10 pubblicazioni (senza contare le oltre 100 ristampe mensili, che impiegano tempo e risorse anch’esse).

Entreremo nel dettaglio di chi-fa-cosa nel prossimo numero, e vi lascio intanto alle grandi novità di questa ANTEPRIMA. Buona lettura!