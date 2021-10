Da un lato abbiamo Batman, il Cavaliere Oscuro, l’eroe più popolare della DC Comics. Un’icona fumettistica e mediatica molto potente. Creato nel 1939. Dall’altro lato abbiamo Fortnite, uno dei videogiochi più venduti e chiacchierati di questi ultimi anni. Un’icona videoludica e mediatica altrettanto potente. Distribuito a partire dal 2017. Ebbene, queste due icone parrebbero proprio non avere nulla in comune, ma sia il mondo del Fumetto che quello dei videogiochi ci hanno abituato a non dare mai nulla per scontato. Ecco dunque Batman/Fortnite: Punto Zero (Batman/Fortnite: Zero Point), scritta da Christos Gage da un soggetto di Donald Mustard, e disegnata da Reilly Brown e Christian Duce. Il volume di Panini DC Italia raccoglie in un’unica soluzione i sei episodi distribuiti in precedenza in albetti, già oggetto di una ristampa.

Due mondi narrativi in apparenza così distanti possono unirsi solo tramite uno squarcio dimensionale. Che è quello che compare all’improvviso nei cieli di Gotham City e su cui Batman inizia a indagare. Un misterioso assalitore lo trascina oltre lo squarcio, facendo sì che il Cavaliere Oscuro si ritrovi sull’isola di Fortnite durante una Battle Royale della durata di 24 ore, la quale si ripete ogni giorno. Batman troverà lì sia alleati che nemici e, da vero detective, dovrà andare a fondo del mistero che circonda l’isola.

“Christos Gage riesce a equilibrare al meglio i due differenti mondi che entrano in contatto”Vale la pena spendere qualche parola su una possibile critica che quasi di sicuro è stata avanzata su questa storia e che qualcuno potrebbe definire un’operazione esclusivamente commerciale, senz’anima. Lasciando ora da parte la frase un po’ retorica secondo cui tutti i fumetti sono operazioni commerciali, queste manovre editoriali – ovvero il fumetto che si intreccia con un altro tipo di mercato – è in realtà qualcosa presente sin dagli albori. Sin da quando uscivano ad esempio gli adattamenti di celebri serial televisivi o film o dove i supereroi interagivano con personaggi destinati a una linea di giocattoli (i Micronauti, Rom, per fare un paio di esempi). Se si ricorda bene, inoltre, le Guerre Segrete di Jim Shooter – una persona che ha sempre cercato di perseguire simili operazioni, nel contesto del suo tempo ovviamente – furono uno stratagemma narrativo che l’editor Marvel ideò per promuovere una linea di action figure. Il peggio che possa accadere a operazioni simili è appunto che siano senz’anima: devono saper accontentare i gusti di due differenti tipi di pubblico senza scontentare nessuno e la maniera più rapida per scontentare quel pubblico è tradire lo spirito che caratterizza i differenti franchise.

Venendo dunque alla storia in questione, Christos Gage riesce a equilibrare al meglio i due differenti mondi che entrano in contatto, tanto che i primi tre albi sono molto Batman-oriented, mentre gli ultimi tre più incentrati sui misteri dell’isola di Fortnite. Per quanto riguarda il Cavaliere Oscuro, non manca un richiamo al ciclo di Tom King, con la presenza di Catwoman e l’ombra del mancato matrimonio tra i due.

Per quanto la trama sia leggera, non rimane fine a se stessa o incentrata solo su continue scazzottate. Vi è un mistero dietro l’unione dei due mondi, dietro al quale vi sono alcuni volti noti di entrambi i mondi e che viene ben collegato a un paio di recenti eventi della DC Comics (dopotutto ormai si vive in un Metaverso e un Omniverso).

Chiaro che non troverete approfondimenti particolari dei vari personaggi, che da questo punto di vista saranno ridotti alle loro caratteristiche base per andare subito al cuore dell’azione e alla risoluzione del mistero… per la quale in realtà dovremo attendere ancora un po’. Un po’ come accade nel fumetto quando una saga si lega alla successiva o nel videogioco che lascia alcuni punti in sospeso che vengono risolti in un successivo titolo. Ve l’avevamo detto che per questi due mondi non bisogna mai dare nulla per scontato…