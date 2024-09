Speak No Evil, il regista spiega le differenze con la versione originale: "Non volevo un remake, ma un punto di vista diverso"

Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti arriva a soli due anni dall'omonimo film del 2022 diretto dal regista danese Christian Tafdrup. Abbiamo parlato con il regista per capire i motivi e le principali differenze tra le due versioni.

Quando ho visto per la prima volta il film originale, mi sono appassionato ai temi che esplora, come la nostra interazione nel contesto sociale e l’ansia che questo genera. Mi è piaciuta molto l’ambientazione e la caratterizzazione delle due coppie. Tuttavia, non volevo fare un semplice remake della stessa storia. La prima volta che ne ho parlato con la Blumhouse, mi sono chiesto quali fossero gli aspetti più vicini a me e quali invece avrei voluto cambiare e diversificare.

In questo film, ho voluto esplorare come i personaggi americani avrebbero reagito a certe situazioni. [...] Credevo che, davanti a certe circostanze, i loro personaggi avrebbero provato a scappare, a nascondersi o a reagire in qualche modo. Non penso che i personaggi originali danesi si sarebbero comportati allo stesso modo. La cultura americana spinge verso una reazione immediata, specialmente quando si è confrontati con una violenza così diretta.

Volevo ambientare il film nel Regno Unito fin dall’inizio. Se il film avesse parlato di una coppia di New York che va in West Virginia, non avrei saputo come raccontarlo. Invece, scrivere personaggi come Paddy mi è venuto naturale. Esiste questo cliché che vede i britannici come persone represse e gli americani come più aperti e diretti, ma non è sempre vero. Nell’America orientale, ad esempio, c’è una classe sociale molto oppressa, mentre parte dei britannici può essere molto più esuberante, come lo è Paddy. Lui ha quel senso dell’umorismo molto britannico, che risulta irriverente nel modo di fare.

La coppia americana passa il tempo a guardarlo chiedendosi se sia solo un eccentrico britannico o se ci sia effettivamente qualcosa di sbagliato in lui. La sua casa, ad esempio, è una fattoria un po’ trasandata, che loro vedono come sporca e piena di roba brutta. Il modo in cui interpreti i segnali sociali cambia molto in base alla cultura. La coppia lascia la città e si ritrova in un paesaggio molto primitivo rispetto ai loro standard, un elemento molto britannico che richiama la tradizione cinematografica del Regno Unito, come in "Cane di paglia", a cui il mio film si ispira, soprattutto nella parte finale. L’umorismo del film è puramente britannico.