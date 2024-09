Ti West ci parla di MaXXXine e ci svela in che ordine vedere i film della trilogia di X!

Pubblicazione: 24 agosto alle 10:25

Gabriele Niola ha incontrato il regista Ti West, che gli ha parlato di MaXXXine (al cinema dal 28 agosto con Lucky Red), della collaborazione con Mia Goth e dell'ordine in cui vedere i film della trilogia di X.

Prodotto sempre da A24, che nel cinema di genere ha realizzato, oltre i due precedenti film della trilogia, Hereditary – le radici del male, Midsommar, The Witch e The Lighthouse,promette di essere la degna conclusione, carica di emozioni forti, per tutti i fan della saga e per nuovi curiosi spettatori, ricreando le atmosfere vintage dell’America anni ’80, garantendo sangue, sesso e rinnovando l’omaggio ai film d’autore di genere (Hitchcook e Dario Argento solo per citarne alcuni).

MaXXXine sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 28 agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

