Pubblicazione: 27 novembre alle 12:36

«Non stanno interpretando me. Stanno interpretando un personaggio che ho creato». La (presunta) citazione, riferita alla miniserie TV The Dropout, è tratta da un profilo pubblicato dal New York Times il 7 maggio 2023, con il titolo Liz Holmes Wants You to Forget About Elizabeth; ma Elizabeth Holmes ha pronunciato veramente queste parole o, come sostiene lei, la sua frase era invece: «Stanno interpretando un personaggio che hanno creato»? Una disputa tuttora irrisolta, innestata sullo stesso interrogativo al cuore del documentario You Can See Everything, al cinema dal 27 al 29 novembre: chi è davvero Elizabeth Holmes? La protagonista di uno dei più clamorosi scandali del ventunesimo secolo è il frutto di una proiezione mediatica o è una maschera che lei stessa ha scelto di indossare?

Elizabeth Holmes e lo scandalo Theranos nel documentario di Fielder e Oppenheim

Su questo confine labilissimo si sviluppa il film diretto a quattro mani dal comico e produttore canadese Nathan Fielder, qui al suo primo lungometraggio da regista, e dal documentarista statunitense Lance Oppenheim, in contemporanea con il suo primo lavoro di finzione, Primetime, dedicato al famigerato programma To Catch a Predator. Dalla parabola del reporter televisivo Chris Hansen si passa a un altro controverso racconto di ascesa e caduta nella cornice dell’America del ventunesimo secolo: Elizabeth Holmes, classe 1984, fondatrice a soli diciannove anni di una società biomedica di nome Theranos, capace di raccogliere miliardi di dollari di finanziamenti in virtù di una sedicente tecnologia diagnostica che, nel 2015, sarebbe stata bollata da un’inchiesta del Wall Street Journal come una colossale truffa.

Al caso Theranos, fra i più discussi delle cronache americane dello scorso decennio, Fielder e Oppenheim riservano solo qualche fugace notazione in apertura: anziché ripercorrere le dinamiche della frode commessa da Elizabeth Holmes, il film si apre il 26 aprile 2023, trentaquattro giorni prima che l’imprenditrice inizi a scontare una detenzione di undici anni in un carcere federale in Texas. In una villetta presa in affitto in riva all’oceano a Del Mar, nei pressi di San Diego, la Holmes e il suo giovane partner Billy Evans, erede di una catena di hotel, accolgono Fielder, Oppenheim e la loro piccola troupe con la promessa del titolo: potete vedere (filmare) ogni cosa. Un estremo tentativo, per Elizabeth Holmes, di riabilitare un’immagine che sembra ormai irrimediabilmente danneggiata.

Da questo spunto, un intimo faccia a faccia fra l’irriverente Nathan Fielder e la donna in carriera più odiata d’America, ha preso vita un documentario che, dalla sua presentazione a sorpresa al Festival di Telluride, ha galvanizzato la critica e si è rivelato un inaudito fenomeno di massa in patria: con quasi cento milioni di dollari registrati negli Stati Uniti, You Can See Everything si avvia a diventare il secondo maggior incasso di sempre per il distributore A24. Un plebiscito riconducibile non solo all’interesse collettivo verso la storia (per molti versi paradigmatica) di Elizabeth Holmes, ma anche alla formidabile capacità di coinvolgimento di un’opera decisamente atipica, nata come un documentario tradizionale per poi prendere direzioni inaspettate e adottare nuove modalità narrative.

Faccia a faccia con Elizabeth Holmes: il senso di una bugia

Nell’arco di quasi tre ore complessive, la prima metà del film ci restituisce l’ultimo mese di libertà della Holmes a partire dall’amorevole ménage familiare, con lei ed Evans impegnati a prendersi cura di due figli piccoli e a manifestare i sentimenti reciproci. La quotidianità domestica, una “pastorale americana” resa ancor più preziosa dalla sua imminente interruzione, si alterna però alle conversazioni con cui Nathan Fielder tenta di porre Elizabeth Holmes al cospetto delle sue responsabilità, ricevendo per tutta risposta delle reiterate dichiarazioni di innocenza. Comincia così un’indagine non tanto sulla verità dei fatti, già accertata in sede giudiziaria, quanto sulla percezione della verità da parte della donna: «Qual è la tua definizione di bugia?», è la domanda di Fielder laddove la Holmes afferma di non aver mai mentito in tutta la sua vita.

Il primo enigma di You Can See Everything, il più evidente, riguarda pertanto la consapevolezza di Elizabeth Holmes: dietro quei grandi occhi celesti spalancati, oltre la silenziosa immobilità di un volto inquadrato in primi e primissimi piani, si cela una povera ingenua, un’abilissima bugiarda o una persona incapace di distinguere fra i diversi piani della realtà, come quando non riesce a cogliere il paradosso linguistico alla radice di un celebre sketch comico di Abbott e Costello? La sottile bizzarria delle interazioni tra Fielder e Holmes, a cui si aggiunge la volitiva presenza di Billy Evans (un compagno protettivo o uno spregiudicato manipolatore?), sfocia talvolta in un’ironia nervosa, talaltra in quei momenti di commozione che non ci fanno perdere di vista il “fattore umano” insito nella vicenda.

La riflessione di You Can See Everything parte dunque dalle(specchio delle ambiguità del pensiero) come strumenti per modellare la verità secondo la propria prospettiva; emblematico in tal senso il confronto a proposito dell’(in)efficacia dei dispositivi diagnostici di Theranos. Ma dal momento in cui, il 30 maggio 2023, Elizabeth Holmes fa il suo ingresso in carcere, la suddetta riflessione deve spostarsi per forza di cose su un altro terreno: perché da lì in poi, il film sarà dominato dall’, della quale rimarrà solo uno straniante simulacro partorito dall’intelligenza artificiale, spettro virtuale dell’età contemporanea. Uno spettro a cui, tuttavia, i registi sceglieranno di contrapporre un’altra immagine: quella della finzione drammaturgica, che già si era sovrapposta alla figura reale della Holmes.

Il potere della finzione e l’ambiguità del reale

Ecco allora entrare in scena, con un geniale coup de théâtre, la Elizabeth Holmes nota al pubblico attraverso The Dropout: Amanda Seyfried, l’attrice che aveva prestato volto e voce alla Holmes nella miniserie televisiva del 2022. Ora è il 2025 e Nathan Fielder, nell’intento di ricostruire il suo primo incontro con Holmes ed Evans per comprendere a fondo i rapporti di potere all’interno della coppia, si affida alla tecnica del reenactment: Amanda Seyfried torna perciò a calarsi nel ruolo della Holmes, con Christopher Abbott (già al suo fianco ne Il testamento di Ann Lee) a vestire i panni di Billy Evans. Così, il “cinema del reale” viene contaminato dalla finzione allo scopo di penetrare nella natura degli individui coinvolti e di far luce su un nuovo mistero legato alla Holmes (ancora una volta: mente o è sincera?).

È in questo secondo segmento che il documentario di Fielder e Oppenheim dimostra appieno la propria grandezza, risucchiandoci in una, talvolta elevata al quadrato (Amanda Seyfried guarda la registrazione di Elizabeth Holmes che guarda la Seyfried mentre interpreta la Holmes), e costringendoci ad interrogarci sul senso stesso delle immagini e del cinema; mentre la pretesa epistemologica alla base dell’intera operazione (di nuovo: chi è davvero Elizabeth Holmes?) si scontra con ile con il quid di soggettività della macchina da presa. E come accade con le migliori opere d’arte, You Can See Everything non ci fornisce risposte certe, ma ci fa porre domande destinate ad accompagnarci a lungo dopo la visione. Possiamo vedere ogni cosa, ma ci basta per conoscere veramente la realtà?