An Almost Christmas Story: Disney svela il trailer e la data d'uscita del corto natalizio diretto da David Lowery

Pubblicazione: 19 ottobre alle 13:00

Disney ha rilasciato il trailer del corto natalizio An Almost Christmas Story, diretto da David Lowery. Il cortometraggio è il terzo e ultimo capitolo di una raccolta realizzata dal regista Alfonso Cuarón. Proprio Cuarón, insieme a Lowey e Gabriela Rodríguez, è produttore del film.

An Almost Christmas Story uscirà su Disney+ il 15 novembre.

La storia di An Almost Christmas Story è ispirata a un episodio reale avvenuto nel 2020, quando un piccolo gufo fu salvato dall’albero di Natale del Rockefeller Center a New York City. Il corto ruota attorno a Moon, un giovane gufo curioso che si ritrova inaspettatamente intrappolato in un albero di Natale destinato a Rockefeller Plaza. Nei suoi tentativi di fuggire dalla frenetica città, Moon fa amicizia con una bambina smarrita di nome Luna. Insieme, intraprendono una commovente avventura, scoprendo la magia della stagione natalizia e formando un legame inaspettato mentre cercano di tornare a casa dai loro genitori.