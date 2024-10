Anora: il nuovo trailer del vincitore della Palma d'Oro con la rivelazione Mikey Madison

Pubblicazione: 09 ottobre alle 21:25

In attesa di essere proiettato al pubblico italiano alla Festa del Cinema di Roma, Anora si mostra in un nuovo trailer originale, il primo pubblicato da NEON, il distributore ufficiale nordamericano che punta molto sul film di Sean Baker per gli Oscar 2024.

Dopo aver vinto la Palma d'Oro a Cannes, è stato proiettato ai festival di Telluride, Toronto e al New York Film Festival, e il 18 ottobre uscirà in un numero selezionato di cinema a New York e Los Angeles: la classica distribuzione platform volta a sviluppare passaparola, che poi verrà ampliata a novembre.

Dopo The Florida Project e Red Rocket, Baker ha realizzato una sorta di rivisitazione di Pretty Woman definito dalla critica un vero e proprio crowdpleaser. Nel cast la rivelazione dell'anno Mikey Madison nei panni di una sex worker di Brooklyn che sposa un ricco erede russo (Mark Eydelshteyn), il che rende il padre del giovane, un oscuro uomo d’affari, e sua madre, ancora più spaventosa, molto, molto infelici. La loro furia per l’unione impulsiva scatenerà una serie di eventi sfortunati e metterà alla prova la loro relazione.

Potete vedere il nuovo trailer qui sopra, mentre il recente trailer italiano è disponibile qui sotto.