Dog Man: il trailer del film DreamWorks Animation tratto dal fenomeno letterario di Dav Pilkey

Universal ha lanciato oggi il trailer italiano di Dog Man, il film DreamWorks Animation tratto dal fenomeno letterario opera di Dav Pilkey (creatore di Capitan Mutanda) e composto, ad oggi, da 12 libri (che diventeranno 13 a dicembre). Dal 2016 a oggi la saga ha superato i 60 milioni di copie stampate ed è stata tradotta in 47 lingue.

In parte cane, in parte uomo, in tutto e per tutto eroe.

Mentre Dog Man abbraccia la sua nuova identità e si sforza di impressionare il suo capo (Lil Rel Howery, Get Out, Free Guy), deve fermare le cattive azioni del supercattivo felino Petey il gatto (Pete Davidson; Saturday Night Live, The King of Staten Island). L'ultimo piano di Petey è clonare se stesso, creando il gattino Lil Petey, per raddoppiare la sua capacità di intraprendere azioni criminali. Le cose si complicano, però, quando Lil Petey stringe un legame inaspettato con Dog Man.

Quando Lil Petey cade nelle grinfie di un nemico comune, Dog Man e Petey uniscono a malincuore le forze in una corsa contro il tempo ricca di azione per salvare il giovane gattino. Nel frattempo, scoprono il potere della famiglia (e dei gattini!) di unire anche i nemici più ostili.