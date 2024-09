Hold Your Breath: Sarah Paulson nel trailer e nel poster del film in arrivo su Disney+

Pubblicazione: 12 settembre alle 16:58

Disney+ ha condiviso il trailer e il poster del film Searchlight Pictures Hold Your Breath che sarà disponibile dal 3 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia.

L'horror-thriller psicologico è scritto e co-diretto da Karrie Crouse (Westworld) e co-diretto da Will Joines (Com Truise: Propagation, The Push, Be Still). Con la vincitrice degli Emmy e Tony Award Sarah Paulson (American Horror Story, 12 anni schiavo), Amiah Miller (The War - Il pianeta delle scimmie, Anastasia), Alona Robbins (New Amsterdam), Annaleigh Ashford (Ecco a voi i Chippendales), Ebon Moss-Bachrach (The Bear), il film è prodotto da Alix Madigan (Un gelido inverno, 1982, The Lie – La bugia) e Lucas Joaquin (House of Spoils, Resurrection, Mayday), insieme a Sarah Paulson in veste di produttrice esecutiva.

Il team di Crouse e Joines comprende la direttrice della fotografia nominata agli Emmy e agli ASC Award Zoë White (The Handmaid's Tale, Westworld), il film editor due volte vincitore dell'Emmy Award Brian A. Kates (La fantastica signora Maisel, Fire Island), il production designer Tim Grimes (Antlers - Spirito insaziabile, A Beautiful Day - You Were Never Really Here), il costumista Colin Wilkes (Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani, Little Woods) e il VFX supervisor Dale Fay (Io, robot, C'era una volta), vincitore di un Emmy.

La sinossi di Hold your breath

Oklahoma, anni ‘30. La casa della famiglia Bellum si trova in una valle desolata e arida dove nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro povera fattoria mentre il marito di Margaret è partito per cercare lavoro. Mentre lottano per sopravvivere al severo ambiente causato dal Dust Bowl, un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) si insinua tra loro, minacciando la famiglia.

Il poster del film Hold Your Breath