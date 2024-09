Il robot selvaggio, il nuovo trailer sottolinea l'entusiasmo della critica: "Il miglior film d'animazione dell'anno"

Pubblicazione: 10 settembre alle 18:37

Uscirà il 10 ottobre in Italia, con anteprime il 29 settembre e 6 ottobre, Il robot selvaggio: nell'attesa, la Universal Pictures ha lanciato il nuovo trailer del film d'animazione firmato DreamWorks Animation, evidenziando l'apprezzamento ricevuto da parte della critica in occasione della presentazione al Toronto International Film Festival.

Su MetaCritic la pellicola diretta da Chris Sanders (Dragon Trainer) ha un voto medio di 83/100, mentre anche sui social le raction sono state molto positive. Variety ha scritto che "Non c'è mai stato un film d'animazione che riflette il mondo in questa maniera", mentre per l'Hollywood Reporter "Parte del fascino di questa tenera animazione deriva dalle interpretazioni vocali coinvolgenti e appassionate". ThePlaylist, invece, avverte che "Gli istinti empatici di Sanders e dei suoi talentuosi artisti portano a un finale strappalacrime che potrebbe farvi piangere a dirotto."

In Italiano le voci dei protagonisti saranno di Esther Elisha e Alessandro Roja.

Il Robot Selvaggio è l'adattamentodel bestseller del New York Times n. 1 di Peter Brown, Il Robot Selvatico. L'avventura segue il viaggio di un robot - l'unità ROZZUM 7134, abbreviato "Roz" - che dopo un naufragio si ritrova su un'isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli altri animali dell’isola e adottando un'ochetta orfana.