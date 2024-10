Music By John Williams: guarda il trailer del documentario sullo storico compositore in arrivo su Disney+

Pubblicazione: 02 ottobre alle 10:21

Dal 1° novembre su Disney+ sarà disponibile Music By John Williams, documentario sulla vita e la carriera dello storico compositore. Del film, realizzato dalla Lucasfilm, Amblin Documentaries e Imagine Documentaries, è stato ora pubblicato il primo trailer.

Music By John Williams conterrà interventi di Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Kate Capshaw, Gustavo Dudamel, J.J. Abrams, Chris Martin, Ron Howard, Chris Columbus, George Lucas, Itzhak Perlman, Lawrence Kasdan, Yo-Yo Ma, Ke Huy Quan e James Mangold. Diretto da Laurent Bouzereau, è prodotto da Steven Spielberg, Brian Grazer, Ron Howard, Darryl Frank, Justin Falvey, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Laurent Bouzereau. Markus Keith e Michael Rosenberg sono i produttori esecutivi.

"Non è esagerato dire che John Williams è il più grande compositore cinematografico di tutti i tempi”, afferma Kennedy. “La sua musica ha trasceso il cinema ed è diventata parte della nostra cultura globale, toccando i cuori di miliardi di persone, giovani e meno giovani. La musica di John ha fatto tanto per mantenere viva la musica classica quanto per plasmare il mondo del cinema”.

Ecco la locandina del documentario:

Vincitore di cinque premi Oscar (su 54 nomination) Williams ha composto, tra le tante, le colonne sonore di Lo squalo, E.T. l'extraterrestre, Superman, nonché quella delle saghe di Star Wars, Indiana Jones e Harry Potter.