Terrifier 3: il trailer italiano, la trama e la data d'uscita dell'horror di Damien Leone

Pubblicazione: 19 settembre alle 13:30

Ecco finalmente disponibile il trailer italiano di Terrifier 3, terzo capitolo della saga horror slasher di Damien Leone che, per la prima volta, debutterà al cinema in Italia.

La data d'uscita italiana

La pellicola arriva negli Stati Uniti l'11 ottobre, mentre in Italia sarà proposto in anteprima nazionale il 31 ottobre in occasione di Halloween, mentre sarà poi disponibile in tutte le sale a partire dal 7 novembre grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.

Il trailer ci porta a cinque anni di distanza dall’ultima sanguinaria apparizione dello spietato killer Art il Clown, interpretato ancora una volta da David Howard Thornton. Travestito da Babbo Natale, Art il Clown tornerà a infestare gli incubi dei cittadini di Miles County, a cui regalerà folli momenti di sangue durante il periodo più magico dell’anno. Nel trailer, in cui il clown, al posto dei regali, estrae dal sacco un’ascia con cui dare inizio alla mattanza, ritroviamo anche volti familiari del franchise: su tutti Sienna Shaw (Lauren LaVera), eroica sopravvissuta al massacro del secondo capitolo, costretta ad affrontare nuovamente la propria nemesi assieme al fratello Jonathan (Elliott Fullam). Oltre ai nomi ben noti ai fan, Terrifier 3 dà però spazio a molti personaggi nuovi, con la partecipazione di leggende dell’horror quali il maestro degli effetti speciali Tom Savini (Zombi di George Romero, Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez).

I capitoli precedenti (Terrifier – L’inizio, Terrifier e Terrifier 2) sono disponibili in streaming sui canali Midnight Factory di Prime Video e Mediaset Infinity.