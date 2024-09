The Fall: Lee Pace ricorda il cult di Tarsem e lo consiglia ora che è disponibile in 4K

Pubblicazione: 29 settembre alle 16:30

È da poco disponibile sulla piattaforma streaming MUBI The Fall, il film di Tarsem Singh (The Cell, Mirror Mirror, Immortals) uscito nel 2006 e da poco restaurato in 4K in una versione che include 2 minuti aggiuntivi. La storia segue le vicende di uno stuntman ferito che intreccia un elaborato racconto per una bambina nella Los Angeles degli anni '20. All'epoca della sua uscita, David Fincher lo definì così:

Se Andrei Tarkovsky avesse realizzato Il mago di Oz.

THE FALL è stato il mio secondo film. Per me, questo film è stato formativo. Avevo circa 24 anni... abbiamo girato in Sudafrica, poi in India... Ero circondato da persone ispiratrici, impegnate, creative, che mi hanno insegnato quanto magico potesse essere il cinema. Eiko Iskioka. Nico Soultanakis. Robert Duffy. Colin Watkinson... La magnifica Catinca Untaru. E Tarsem. Il nostro regista. Genio folle. Mago tecnico. Il mio Maestro. Quando guardo il film ora, vedo principalmente e profondamente l'integrità artistica di Tarsem. Il realismo puro e ipnotico che ha creato tra Roy e Alexandria. La fantasia pre-cinematica che si sviluppa tra loro... Ogni colore era suo; ogni violino. Le transizioni tra sogno e realtà, il dolore e l'amore. Tutto suo... ed è magnifico. Che fortuna ho avuto a farne parte... Se stai cercando qualcosa da guardare stasera, o questo weekend... o quando vuoi. Prendi in considerazione THE FALL. Ne sarai felice.

A celebrare questo lancio ci ha pensato Fondazione ), che con un sentito messaggio su Instagram ha ricordato l'esperienza di girare questo progetto all'inizio della sua carriera cinematografica:

La versione 4K del film è stata presentata ad agosto al Festival di Locarno. Il restauro ha permesso il reintegro di alcune scene originariamente tagliate e di modificare alcuni difetti per migliorare l’esperienza di visione. Parlando con Variety il mese scorso, Singh ha spiegato di essersi deciso a restaurare il film dopo che per anni i fan gli hanno chiesto di renderlo nuovamente disponibile in home video: "Le persone lo stavano comprando su Amazon o eBay per 200-300 dollari e si lamentavano," ha detto Singh. "Mi sono reso conto che dovevo occuparmene."

Tra le scene tagliate incluse in questa versione, una con un prete. "Questo povero tizio aveva viaggiato con me per due mesi in India, e gli ho dato il taglio di capelli più brutto del mondo per abbinarlo a una montagna per una dissolvenza particolare. E poi ho tolto la scena per cui avevo creato quel taglio di capelli!" ha raccontato Singh. All'inizio del film è stato aggiunto un cartello introduttivo con la scritta "C'era una volta a Los Angeles" per incorniciare meglio la narrazione: "È una fiaba per adulti – è difficile da vendere perché le persone non sanno in quale categoria inserirla," ha osservato. "Penso che quella fosse una frase che non avrei dovuto togliere".

Il regista produsse e finanziò il film con suo fratello: le riprese si svolsero in 24 paesi, lavorando senza una sceneggiatura completa e filmando in sequenza con la giovane attrice protagonista rumena, Catinca Untaru, e Lee Pace che improvvisava insieme a lei. "Lee Pace la illumina, le parla, e si assicura che la storia vada nella direzione giusta... Ogni giorno, il vantaggio che avevo era che giravamo il film in sequenza. Così gli dicevo ogni giorno cosa stavamo facendo... doveva assicurarsi che la storia seguisse approssimativamente la direzione in cui stavamo andando".

Quasi nessuno sapeva, sul set, che Lee Pace non fosse realmente paralizzato, inclusa la bambina: "Nessuno lo sapeva. Il cameraman Colin [Watkinson] non lo sapeva. Poi, alla fine, quando tutto era finito, ho dovuto dirglielo – ed è stata una scena incredibile."