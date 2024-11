La Turchia bandisce Queer, MUBI cancella il suo festival

Pubblicazione: 07 novembre alle 21:15

MUBI ha deciso di cancellare il MUBI Fest Istanbul 2024 a pochi giorni dal suo debutto, a causa della decisione da parte della Turchia di bandire la proiezione del film che avrebbe aperto l'edizione di quest'anno, e cioè Queer di Luca Guadagnino.

"A poche ore dall'inizio del MUBI Fest Istanbul 2024, che abbiamo impiegato mesi a preparare e che qualche giorno fa è andato tutto esaurito, abbiamo appreso con nostro rammarico che la proiezione di Queer, che faceva parte del programma e avrebbe dovuto aprire il festival, è stata bandita," si legge in un comunicato di MUBI Turkey. "Nella decisione si afferma che il film è stato bandito perché contiene scene provocatorie che avrebbero messo in pericolo la pace della società e che il bando è stato deciso per motivi di sicurezza". Continua: "Pensiamo che questo divieto sia un intervento che limita l'arte e la libertà di espressione. Questo bando non rimuove solo un film, ma l'intero significato e scopo di un festival. Vogliamo prendere la posizione che il nostro pubblico si aspetta da noi, e quindi siamo dispiaciuti nell'informarvi che abbiamo deciso di cancellare l'intero MUBI Fest Istanbul".

Il film di Luca Guadagnino è stato presentato in concorso al Festival di Venezia, ed è tratto dal romanzo autobiografico dello scrittore americano William S. Burroughs. Queer racconta la storia d’amore profonda e intensa tra William Lee (Daniel Craig), che è una rappresentazione dello stesso Burroughs, e il giovane Eugene Allerton (Drew Starkey).

La pellicola approderà nelle sale americane il 27 novembre con una distribuzione platform volta a promuovere il suo potenziale agli Oscar a cura di A24. In Italia lo vedremo dal 23 febbraio grazie a Lucky Red. MUBI si occuperà della distribuzione in streaming in diversi territori tra cui Turchia, Regno Unito, Irlanda, Canada, America Latina, Germania, Austria, Spagna e India.