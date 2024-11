Waltzing with Brando: ecco il primo trailer del film con Billy Zane

Pubblicazione: 06 novembre alle 10:18

Un primo trailer di Waltzing with Brando con Billy Zane nei panni di Marlon Brando è ora disponibile. Scritto e diretto da Bill Fishman, il film è basato su un memoir di Bernard Judge ambientato tra il 1969 e il 1974, mentre Brando si preparava a girare Il padrino e Ultimo tango a Parigi.

Nel cast, oltre a Zane, troviamo anche Jon Heder, Richard Dreyfuss, Camille Razat (Emily in Paris), Alaina Huffman (Smallville), Tia Carrera (Waynes World) e James Jagger (Vinyl).

Waltzing with Brando - la trama

Il film, prodotto da Dean Bloxom, Fishman e Zane, oltre a Doug Dearth e Brett Kerr, chiuderà il Torino Film Festival.

Waltzing With Brando segue Marlon Brando, all’epoca l’attore più famoso al mondo, durante le riprese degli Ammutinati del Bounty e l'acquisto di una piccola isola disabitata a Tahiti. Il suo obiettivo era fuggire dalla frenetica vita di Hollywood e mostrare al mondo la via per la sostenibilità. Per realizzare questo progetto, Brando sceglie Judge (Heder), un architetto di Los Angeles poco noto ma idealista, e lo convince che insieme avrebbero potuto costruire il primo vero rifugio ecologico sostenibile al mondo.