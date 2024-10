Waltzing with Brando chiuderà il 42° Torino Film Festival, un primo sguardo a Billy Zane nei panni dell'iconica star

Pubblicazione: 31 ottobre alle 14:00

Waltzing with Brando, biopic scritto e diretto da Bill Fishman, sarà presentato in anteprima mondiale come film di chiusura del 42° Torino Film Festival, che proprio alla star dedica una retrospettiva per celebrare il centenario della sua nascita.

Il film si svolge principalmente tra il 1969 e il 1974, mentre Brando si prepara per i suoi memorabili ruoli nel Padrino e Ultimo tango a Parigi, ed è tratto dall’omonimo libro di memorie di Bernard Judge. A interpretare il protagonista troviamo, noto per il ruolo di Cal Hockley (il fidanzato di Rose) in Titanic. Lo potete vedere nell'immagine di copertina (condivisa dal sito del festival) e qui sotto in un altro frame pubblicato da Variety

“Non ci crederete: è posseduto da Marlon Brando”, anticipa Giulio Base, direttore del festival. Accanto a Zane, troviamo Jon Heder e Richard Dreyfuss.

Fonte / Variety

Il 42° TFF si svolgerà dal 22 al 30 novembre e sarà aperto da Eden, nuovo film di Ron Howard.