The Invisible Raptor, gli sceneggiatori Mike Capes e Johnny Wickham: "Ci sono così tanti easter egg che è quasi impossibile trovarli tutti"

The Invisible Raptor è stato presentato al Trieste Science+Fiction Festival 2024 e gli sceneggiatori Mike Capes, coinvolto nel progetto anche come protagonista, e Johnny Wickham hanno avuto l'occasione di presentare il divertente film, che può contare anche su un cameo di Sean Astin e regala molte citazioni ed easter egg legati ai cult del cinema, al pubblico italiano.

Al centro della trama ci sono gli eventi causati dalla creazione, da parte della Tyler Corporation, di un raptor invisibile, come anticipa il titolo. La creatura sfrutta la sua intelligenza per evadere dalla gabbia, causando caos e morte a Spielburgh County. A fermare la minaccia potrebbero essere il professor Grant Walker, un paleontologo che lavora in un parco di divertimenti, e Daniel "Denny" Denielson, la guardia della struttura che spera solo di trovare un migliore amico.

Capes e Wickham ci hanno regalato molte curiosità sul film, che ha tutte le carte in regole per diventare un franchise, e sulla sua realizzazione.

Wickham: Ci sono state alcune scene che abbiamo dovuto tagliare, ma è stato in realtà perché eravamo noi a non volerle inserire nel film quando abbiamo iniziato a girare.

Capes: Sì, e ci sono stati inoltre limiti temporali. Mentre inizi a lavorare ti rendi conto che alcune scene non sono fattibili, alcune sono sacrificabili. Non ne hai bisogno. Ci sono stati dei momenti in cui pensi 'Okay, possiamo eliminarle perché non sono necessarie'. Forse possono tornare in un sequel, ma per questo film non c'era bisogno.

Stavate quindi già pensando al sequel?

Wickham: Stavamo in realtà dando un'occhiata agli script prima di arrivare qui perché stavamo dando un'occhiata a tutti gli easter egg presenti che abbiamo inserito, pensando 'Oh, guarda quello, quello non l'abbiamo messo. Quella scena non l'abbiamo in realtà girata, ma è stato intenzionale'. Ci sono state alcune scene. Abbiamo pensato 'Le taglieremo e andrà bene'.

Sean Astin in The Invisible Raptor

Per quanto riguarda gli easter egg, ci sono così tanti riferimenti a film e non solo… Ora che avete avuto modo di vedere la reazione del pubblico, c'è qualcosa che non è ancora stato notato dagli spettatori?

Wickham: Sì, certo. Non si può realmente trovare tutti gli easter egg che abbiamo messo. Abbiamo da poco dato un'occhiata e ce ne sono probabilmente un migliaio! Bisognerebbe davvero prestare grandissima attenzione e concentrarsi solo su quello.

Capes: Lasceremo che il mondo di internet li trovi tutti, come una piccola caccia al tesoro delle uova di raptor, per gli utenti di Reddit, sul sito… Penso che lo faremo.

Wickham: Abbiamo fatto la lista per il nostro team, in modo che la possano condividere, per mostrarli tutti. Ma ce ne sono almeno 50 e penso che, anche solo leggendo lo script, alcuni siano sfuggiti.

Capes: E ci sono poi delle cose nello sfondo delle scene, oggetti di film specifici, come la tavola hoverboard di Ritorno al Futuro alle spalle di qualcuno. Ci sono semplicemente tanti dettagli nascosti in tutto il film. Sarà divertente vedere se li trovano tutti.

Ne avete uno preferito perché legato a un film che amate in particolare?

Capes: Ce ne sono così tanti, e abbiamo Sean Astin nel film. I Goonies è il film che mi ha fatto venire voglia di diventare un filmmaker. Il fatto che l'abbiamo nel cast del film è semplicemente incredibile. Il fatto che abbia usato l'inalatore dei Goonies, che usa il suo personaggio… Anche solo quello da solo è un riferimento fantastico da vedere per qualcuno che è cresciuto amando quel film così tanto. E l'altro che mi piace realmente, e nessuno lo sa realmente, è che c'è una scena in cui stanno guardando una mappa, una specie di scena con una mappa del tesoro, e usano una torcia. La mappa è in realtà il contorno della testa, della faccia e del corpo di Steven Spielberg. Non lo si sa mai, ma quella mappa disegnata della città è chiamata Spielburgh county.

Parlando dei costumi, che sono fantastici, come li avete scelti? Ci sono elementi di Jurassic Park e altre saghe, e sono comunque originali.

Capes: I primi due costumi che sono stati creati sono quelli dei due protagonisti, del mio personaggio e della guardia di sicurezza. Li abbiamo creati prima delle riprese, ancora prima di avere i soldi per girare il film.

Wickham: Abbiamo realizzato un poster e un video per la campagna su Indiegogo per ottenere dei soldi. E abbiamo ottenuto circa 3 dollari… Non è andata molto bene. Non avevamo raccolto abbastanza soldi per pagare per quei costi.

Capes: Il mio personaggio, ovviamente, lavora in uno sciocco parco di divertimenti e questo ci ha permesso di creare quel look in stile Indiana Jones. Il logo è un riferimento a Jurassic Park. Abbiamo potuto, anche con il personaggio di Amber, ispirarci a Jurassic Park, Indiana Jones e a tutti i film di Spielberg per creare un look unico, ed è stato davvero divertente.

Nel film ci sono così tante scene sanguinose a causa degli attacchi del raptor e alcune sono davvero folli, quale è stata la più difficile da realizzare?

Wickham: La più complicata? La testa. Il fatto che si stacchi la testa. E metà della faccia che viene mangiata e poi viene staccata la testa… L'intera sequenza è stata complicata, abbiamo trascorso quasi tutta quella notte per girarla. La scena del tizio che viene trascinato, sollevato, sbattuto in giro, gli viene staccata una gamba, poi è il turno della testa e viene masticato… Abbiamo trascorso metà del giorno e della notte girando quell'intera sequenza…

Capes: E la parte divertente è che c'è una creatura invisibile. Quindi in un film normale, se una mano venisse tagliata, c'è la creatura che copre la mano. Ma invece dobbiamo farlo con il nulla e vedere semplicemente la mano che scompare, o metà della faccia che scompare. E quindi il nostro team degli effetti speciali si è divertito molto a organizzare quella scena. Si è trattato di un mix di riprese dal vivo con alcune fasi di lavoro in digitale, quindi è stato molto divertente. Penso che per me la scena più difficile da realizzare sia stata quella in cui sono coperto da tutto il sangue e le interiora del Raptor alla fine perché erano le tre di mattina e non sapevo quanto sarebbe stato freddo. Lo era davvero, e c'era il sangue ghiacciato che ci stavano lanciando a secchiate.

Wickham: Quella è stata la più difficile, ma la più divertente per la troupe perché era la fine delle riprese e continuavano a lanciare secchi e secchi di interiora contro il cast. Si sono davvero divertiti.

Parlando di divertimento, avete avuto modo di assistere alla reazione del pubblico in sala. Come è stata quella esperienza? C'è qualche reazione che vi ha sorpreso o delle differenze nelle varie nazioni?

Capes: Ci sono molte scene in diverse nazioni che vengono accolte da applausi, e poi risate e applausi… E alle volte sei lì seduto pensando 'Questa è la scena che le persone ameranno' e non ha l'effetto sperato. E altre volte un'altra scena ha una reazione differente, ed è stato davvero divertente scoprirlo.

Wickham: Le scene più 'fisiche' per ottenere l'effetto comico funzionano per il pubblico internazionale, ottieni i risultati che vuoi. Alle volte le battute si perdono nella traduzione, ma lo sapevamo. Sapevamo, andando in questi festival internazionali, che forse alcune delle battute più sottili si sarebbero perse.

Avete parlato del fatto che state lavorando già al sequel, cosa avete imparato dal primo film che userete per il prossimo capitolo?

Capes: Di farlo durare meno!

Wickham: Sì, renderlo più breve e con un ritmo più sostenuto. Mettere la comicità fisica, che è universale. Tutti rideranno agli attori che esagerano un po' e vengono trascinati dal raptor, o alle sequenze sui posteriori… Tutto quello è esilarante a livello internazionale.

Capes: E andare contro le aspettative. Ci è piaciuto scrivere delle battute sovversive, come il fatto di trattare malissimo i ragazzini nel film. Siamo davvero orribili con loro in questo film. E penso che quell'approccio funzioni ovunque, sembra che tutti lo apprezzino. Quindi o tutti odiano i ragazzini o sono semplicemente felici di vedere qualcosa di diverso. E penso che cercheremo costantemente di provare a dare qualcosa di inaspettato. Penso che aiuti il divertimento del film.

Parlando della colonna sonora, come avete lavorato a quell'aspetto che è così importante?

Capes: Si tratta di una storia divertente perché abbiamo avuto due diversi team che hanno lavorato alla musica. Uno dei team era composto da padre e figlio. Il figlio aveva 16 anni e ha lavorato con il padre. Non avevano mai fatto musica per un film. Aabbiamo chiamato Dream Kid 83 di Londra, che ci ha dato una canzone perché abbiamo amato il suo sound in stile anni '80, con i sintetizzatori. E poi c'è la parte orchestrale che è più in stile John Williams ed è firmata da un giovane, Mihai Ciolca, che stava frequentando l'università e viveva in Romania. Aveva 20 o 21 anni quando stava lavorando con noi, l'abbiamo trovato su internet tramite un altro amico che aveva lavorato con lui. Stava facendo gli esami finali e il film è diventato in pratica la sua prova finale. Ed è stato davvero interessante perché c'era una specie di barriera linguistica e anche quella temporale. Dovevo commentare la musica in un video e poi mandarglielo e lui componeva la musica e la rimandava. Ci stavamo costantemente scambiando video e non appena mi mandava qualcosa io gli rispondevo con un filmato. C'è stato molto lavoro da fare e ho dovuto imparare molto sulla musica, sulla terminologia, sugli aspetti tecnici e tutti gli strumenti. Ma è stato brillante, questo ragazzo avrà una carriera incredibile. Lui è un enorme fan di John Williams e penso abbia compiuto un lavoro incredibile con la musica strumentale e seguendo i miei appunti video davvero bene. Siamo davvero felici del risultato finale con questo mix di sonorità anni '80 ed elementi orchestrali.

Wickham: Ci ha dato abbastanza John Williams da non essere denunciati per plagio. Ed è davvero importante!

The Invisible raptor è un progetto che si presta a espandersi anche in altre realtà come fumetti, o serie tv… Avete già pensato a questa eventualità?

Wickham: Penso che abbiamo sempre pensato che avesse la capacità di diventare un franchise. Potrebbe andare ovviamente oltre a un solo film e potrebbero esserci più sequel. Speriamo che accada. Per quanto riguarda gli show tv o i fumetti, ci piacerebbe se ci fosse qualcuno lì fuori disposto a pagare.

Il merchandise del film è davvero geniale. A chi è venuta in mente l'idea dell'action figure 'invisibile'?

Capes: Sono stato io. Sono cresciuto con i film di Spielberg come I Goonies, i Gremlins… E poi i Ghostbusters… Tutti i film che amavo da ragazzino avevano le action figure e nei cereali per la colazione. Quindi quando abbiamo pensato a un modo per guadagnare dei soldi ho detto: 'Ehi, realizziamo un'action figure e sarà semplicemente una confezione vuota'. Ed è quello che abbiamo fatto e penso che stia davvero piacendo alle persone. Si tratta di un oggetto davvero divertente da avere. E la parte migliore, per i collezionisti, è che non devono mai aprirla! Quindi possono lasciarla lì sugli scaffali senza toccarla. Quando questo film sarà un cult diventato classico, potranno venderla per tipo 10 dollari! Potete ottenere il vostro raptor invisibile online!