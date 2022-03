Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nonostante il rinnovo, la serie prequel di, non tornerà con unasu. Se non avete ancora visto l’episodio finale della serie, non proseguite nella lettura.

Nel finale di serie, la voce narrante dello show, Elsa Dutton (Isabel May), muore e viene sepolta nella terra su cui sorgerà il ranch di Yellowstone. Anche Shea (Sam Elliott) si toglie la vita dopo aver raggiunto l’Oceano Pacifico, così come aveva dichiarato a inizio stagione. Questi due avvenimenti chiudono le vicende raccontate da 1883, e ora la saga si concentrerà su altri momenti della storia.

In un’intervista a Deadline, Taylor Sheridan ha confermato che non c’erano mai stati piani per una stagione 2, e che la storia della serie doveva chiudersi in una stagione:

Ho creato questa finestra nel tempo per mostrarvi questo viaggio specifico. Non sono una persona a cui piace legare tutti gli avvenimenti con un inchino e spiegare come tutti vissero felici e contenti. Preferirei che lo immaginassi e ti chiedessi cosa hanno fatto Thomas e Noemi delle loro vite. Non puoi mai vedere come vanno avanti James e Margaret. In un flashback sembrava che fossero andati avanti, quindi è quello che mi interessava esplorare.

Sheridan ha proseguito:

Volevo anche creare qualcosa che potevi guardare ed essere completamente affascinato e soddisfatto, non avendo mai visto Yellowstone. Lascialo vivere per i suoi meriti. Sì, per quei fan di Yellowstone, ci sono degli easter egg e nuove trame da raccogliere, 1883 influenzerà il modo in cui guardi Yellowstone. Mi piace questo modello. Per me, come narratore, sembra chiuso. Darò un’occhiata attraverso la finestra di un’altra epoca e racconterò ciò che vedo.

Il prossimo spin-off di Yellowstone si chiamerà 1932 e racconterà un altro capitolo della storia della famiglia Dutton.

Siete tristi del fatto che 1883 non avrà una stagione 2? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie sulla serie, potete consultare la nostra scheda.

Fonte: Comic Book