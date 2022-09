Nel cast di 1923 ci sarà anche l’attore Brandon Sklenar, recentemente tra gli interpreti di serie come The Offer e Westworld.

Nel prequel spinoff di Yellowstone prodotto da Taylor Sheridan l’attore avrà la parte di Spencer Dutton, il nipote di Jacob Dutton (la parte affidata a Harrison Ford), e fratello di John Dutton Senior (ruolo interpretato da James Badge Dale). Il giovane ha visto in prima persona gli orrori della prima Guerra Mondiale.

Il nuovo tassello del franchise prodotto per Paramount+ introdurrà una nuova generazione della famiglia Dutton, raccontando inoltre quanto accaduto all’inizio del ventesimo secolo tra pandemie, siccità, la fine del Proibizionismo e la grande Depressione che ha colpito duramente la zona dove vive la famiglia Dutton.

Nel cast ci sono anche Helen Mirren, Sebastian Roché, Darren Mann, Michelle Randolph, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, e Julia Schlaepfer.

Le riprese di 1923 sono attualmente in corso in Montana e il debutto degli episodi su Paramount+ è previsto per il mese di dicembre.

