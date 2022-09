Il cast di 1923 continua a trovare i suoi protagonisti e, nelle ultime ore, è stato annunciato l’arrivo di Robert Patrick tra gli interpreti del progetto destinato a Paramount+.

L’attore, recentemente apparso in The Walking Dead, avrà il ruolo dello sceriffo William MacDowell, un amico della famiglia Dutton.

Il nuovo capitolo della storia proporrà agli spettatori la storia della generazione dei Dutton che ha vissuto nel primo dopoguerra, affrontando pandemie, siccità, problemi economici, mancanza di leggi, furti di bestiame, e la Grande Depressione che ha colpito il Montana un decennio prima del resto degli stati americani.

Nel cast della serie prequel di Yellowstone ci saranno Harrison Ford nella parte di Jacob Dutton e Helen Mirren nel ruolo della moglie dell’uomo, Cara. Tra gli interpreti ci saranno inoltre Darren Mann (Animal Kingdom), Marley Shelton (The Lottery), James Badge Dale (24), Brian Geraghty (Big Sky), Julia Schlapfer (The Politician), Michelle Randolph (A Snow White Christmas), Brandon Sklenar (The Offer) e Aminah Nieves.

Patrick ha molta esperienza nel campo televisivo e ha recitato in show come I Soprano, X-Files, The Unit, Burn Notice, NCIS, Last Resort, Sons of Anarchy, Perry Mason e Goliath. Il suo ruolo più recente sul piccolo schermo è quello di Auggie Smith/White Dragon nella prima stagione di Peacemaker.

Fonte: TVLine