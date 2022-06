Il 30 giugno chiude Fox su Sky

La chiusura dell’ultimo canale Fox su Sky, da tempo prevista, si concretizzerà il 30 giugno. La conferma arriva da Italia Oggi, ma negli ultimi giorni diversi ex impiegati e collaboratori dell’azienda avevano anticipato lo spegnimento definitivo dell’ultimo canale del pacchetto Fox rimasto attivo dopo la chiusura, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, dei vari Fox Life, Fox Crime, Fox Sports, Fox Animation, Fox Comedy.

Da alcuni anni ormai Fox e Sky non facevano più parte della stessa compagnia: Fox Networks Group Italy è stata infatti ceduta a The Walt Disney Company, mentre Sky è entrata a far parte di Comcast. Era quindi questione di tempo prima che scadessero le licenze.

Negli anni Fox si è imposto come il canale dedicato alle prime visioni di tantissime serie tv americane tra le più seguite, ma Fox Italia ha saputo anche proporre diversi programmi e contenuti originali locali, tra tutti ovviamente segnaliamo Boris. Le serie Fox ora sono disponibili direttamente in streaming su Disney Plus (che in autunno lancerà una nuova stagione proprio di Boris), nel frattempo Sky ha riorganizzato la propria offerta, lanciando canali brandizzati dedicati a serie tv e intrattenimento, e grazie all’integrazione in Comcast ha sviluppato la tecnologia SkyQ come hub in grado di convogliare televisione lineare, on demand e streaming con varie app di streaming (pochi giorni fa è stato annunciata la partnership con Paramount+ per il lancio a settembre). Tutto questo si concretizzerà in autunno con il lancio delle smart tv Sky Glass, un passo ulteriore verso l’integrazione tra tecnologia e offerta di contenuti.