300, il film diretto Zack Snyder nel 2006, potrebbe avere una serie prequel: Variety ha infatti svelato che è in fase di sviluppo tra le fila di Warner Bros il nuovo progetto destinato al piccolo schermo che, per ora non è destinato a un network o una piattaforma di streaming.

Lo show non ha ancora trovato uno sceneggiatore e Snyder starebbe ultimando le trattative con lo studio per essere coinvolto come regista e produttore. Nel team della produzione dovrebbero esserci altri membri del team che ha realizzato il film, a partire da Deborah Snyder. Tra i produttori ci dovrebbero quindi essere anche Wesley Coller, Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann.

300 si basava sulla graphic novel di Frank Miller e Lynn Varley e l’adattamento cinematografico aveva al centro Leonidas, il re di Sparta, che guida un gruppo di soldati contro l’esercito persiano.

Nel cast c’erano Gerard Butler, Rodrigo Santoro, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Tom Wisdom, e Michael Fassbender.

Il film aveva incassato oltre 450 milioni di dollari e aveva portato alla creazione del sequel arrivato nei cinema nel 2014, tratto dalla graphic novel Xerxes.

Che ne pensate? Vorreste vedere una serie prequel di 300?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety