Ryan Guzman, interprete di Eddie Diaz, ha commentato quanto accaduto nell’episodio finale della stagione 7 di 9-1-1.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Come si è conclusa la stagione 7 di 9-1-1

Eddie ha iniziato a frequentare una donna chiamata Kim (Devin Kelley), sosia della sua defunta moglie Shannon, dopo averla vista in un negozio di abbigliamento mentre era insieme al figlio Christopher (Gavin McHugh) e alla fidanzata Marisol (Edy Ganem). Il protagonista ha infatti iniziato a essere ossessionato dall’idea di come avrebbe potuto essere la sua vita accanto a Shannon, decidendo di avere una relazione con Kim pur di mantenere viva quella fantasia.

Nel season finale Christopher, dopo aver visto il padre baciare una donna che somiglia alla madre, si chiude nella sua stanza e rifiuta di aprire la porta. Eddie chiede quindi aiuto a Buck (Oliver Stark), mentre il ragazzino aveva chiamato i nonni Helena (Paula Marshall) e Ramon (George DelHoyo), chiedendo che vengano a Los Angeles per prenderlo e portarlo con loro in Texas, almeno per l’estate.

Eddie non accoglie immediatamente in modo positivo la richiesta, cambiando poi idea confrontandosi con i genitori, in particolare con il padre con cui si è riconciliato da poco. Il personaggio di Guzman ha ricordato al figlio che gli vuole bene e che può tornare a casa in ogni momento.

Il capitano Bobby Nash (Peter Krause) ha inoltre dato le sue dimissioni, non pensando di meritare il riconoscimento assegnatogli dopo il disastro sulla nave da crociera e la tragedia avvenuta in Minnesota, quando 148 persone (tra cui la moglie e i suoi due figli) hanno perso la vita. Dopo aver salvato l’attuale moglie, Athena Grant-Nash (Angela Bassett), da un incendio scoppiato nella loro casa ed essere sopravvissuto a un infarto, Bobby ri rende conto che essere un vigile del fuoco è la sua vocazione e decide di ritornare al lavoro, dove è stato però già sostituito con Vincent Gerrard (Brian Thompson), l’ex capitano che causa tensione e divisione nel team.

I commenti di Ryan Guzman alla storia di Eddie

Guzman, intervistato da The Hollywood Reporter, ha sottolineato che si sa già chi è Eddie e cosa sta cercando di essere ma il co-creatore e showrunner Tim Minear ha scritto la seconda metà della stagione esplorando ciò che si sa di lui, dandogli profondità. L’attore ha sottolineato che ama il fatto che la prima metà della stagione sia più leggera e con senso dell’umorismo, mostrando così due lati molto diversi di Eddie.

Ryan ha inoltre aggiunto che trova molto facile immedesimarsi nel fatto che Eddie sia legato a un ricordo idealizzato di Shannon e che l’idea che stessero per divorziare non lo avrebbe aiutato ad andare avanti, ritrovandosi a pensare che se avesse cambiato qualche dettaglio o preso altre decisioni avrebbero avuto una vita perfetta. Nel momento in cui il personaggio si ritrova a dover affrontare la realtà, avendo anche una conversazione catartica con la defunta moglie tramite Kim, si rende finalmente conto che il suo rapporto con Shannon non era come pensava. La situazione permette così agli spettatori di capire chi può essere Eddie e ciò che vuole diventare.

Guzman ha poi spiegato che, nella scena in cui Christopher vede il padre baciare una donna simile alla madre, ha cercato di trasmettere la sensazione che Eddie sia convinto di “aver distrutto di nuovo” suo figlio, non potendogli spiegare cosa sta accadendo e perché si sia avvicinato a quella donna. Nella sequenza in cui saluta il figlio, invece, ha voluto trasmettere la consapevolezza di non poter offrire il meglio al ragazzino, elemento che sarà usato anche nella stagione otto.

Guzman, parlando della reazione di Christopher, ha sottolineato:

Penso che per quanto riguarda la natura umana, in particolare degli uomini, maturiamo un po’ più lentamente rispetto alle donne dal punto di vista emotivo. Mi ci è voluto tantissimo per ripensare alla mia vita e perdonare mio padre per cose che avrei dovuto perdonare molto prima. Ed è importante umanizzare il proprio padre. Cresciamo sempre con questa idealizzazione di ‘Papà è Superman, e ci dà così tante risposte, quindi deve sapere tutto’. E quando arriviamo alla dura realtà che è solo un essere umano che sta cercando di capire cosa fare, non possiamo razionalizzarlo. Non penso ci sarà quindi un’opportunità per Christopher di perdonare Eddie. Credo che ora si tratti di ‘come questo cambierà chi sarà Christopher per il resto della sua intera vita?’. Non avverrà fino al momento in cui arriverà a quel momento della sua maturazione quando potrà ripensare al passato e dire ‘Oh, ho avuto abbastanza trauma ora. Posso capire, papà, che stavi semplicemente cercando di fare il meglio’. Quindi questa sarà una nuova vita per Christopher ed Eddie. Abbiamo fatto crollare una barriera in un’età così giovane che penso spingerà Christopher a trovare la sua identità, il suo modo di essere uomo, in un modo che forse Eddie voleva in realtà, ma ovviamente questo sarà il modo peggiore per dargli il via.

Il futuro di Eddie dopo il finale della stagione 7 di 9-1-1

Ryan considera inoltre che Eddie avrà bisogno di una figura come Bobby o Buck, o dell’input di Hen (Aisha Hinds) e Chimney (Kenneth Choi), per provare a superare il trauma legato alla perdita di Shannon.

Guzman ha poi spiegato che Eddie è consapevole che Buck è più in grado di lui nel parlare con Christopher e usa l’amico anche per evitare un problema, ma ora essere onesto e riflettere maggiormente sui propri problemi porterà a una versione più matura del personaggio.

Per interpretarlo, inoltre, Eddie si è ispirato alla sua esperienza personale nel crescere a Sacramento, dove esprimere le proprie emozioni e provare a capirle era un atteggiamento giudicato negativamente, venendo anche considerato omosessuale per avere questa caratteristica, situazione che l’ha sempre confuso. Il fatto che Eddie si stia permettendo di essere vulnerabile, evitando di pensare di essere “meno uomo” o che questo sia legato alla sua sessualità, lo aiuterà a capire che si tratta di un approccio alla vita che gli dona maggiore consapevolezza e profondità :

Questo è qualcosa che ho sempre voluto rappresentare davanti alla telecamera e avere Eddie come tramite per farlo è stata un’incredibile opportunità per me come attore e come persona. amo il fatto di poter mostrare al mondo, attraverso Eddie, che avere questa vulnerabilità con i tuoi fratelli o sorelle non ti rende affatto ciò che il mondo potrebbe definirti. Ti rende semplicemente più consapevole di chi sei e ti dà un’opportunità per avere un qualche tipo di intelligenza emotiva.

L’attore non ha invece confermato il fatto che Marisol abbia lasciato Eddie, sostenendo che è molto religiosa e potrebbe perdonarlo, anche se non sa se sia possibile riprendersi da una situazione simile.

Guzman ha infine svelato che lo showrunner di 9-1-1 non rivela mai anticipazioni sulla prossima stagione, sorprendendo gli attori e il pubblico sulla direzione che prenderà la storia dei personaggi. L’arrivo di Gerard, dai metodi oppressivi, sarà tuttavia messo a confronto con la storia di Eddie e i suoi tentativi di avere un nuovo approccio alla vita. Ryan ha sottolineato:

Tagliare il cuore del 118, rappresentato da Bobby che è veramente il suo cuore pulsante e tiene tutti insieme, oltre a essere quello che ha creato uno spazio aperto per la vulnerabilità e le conversazioni che abbiamo visto con Eddie e Bobby, porterà a un nuovo panorama con cui l’intero team del 118 dovrà fare i conti nella prossima stagione.

Che ne pensate dei commenti di Ryan Guzman all’episodio finale della stagione 7 della serie 9-1-1?

Fonte: The Hollywood Reporter

