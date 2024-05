La tanto attesa seconda stagione di House of the Dragon debutterà il mese prossimo, ma non è l’unico spinoff de Il Trono di Spade – Game of Thrones da aspettare. Dalla conclusione della serie nel 2019, sono stati messi in cantiere diversi spinoff, alcuni dei quali sono stati cancellati. Tuttavia, House of the Dragon è stato un altro grande successo per HBO. Ora, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è ufficialmente in fase di produzione. Questo spinoff avrà come protagonisti Peter Claffey (Dunk) e Dexter Sol Ansell (Egg) e dovrebbe entrare in produzione tra poche settimane.

A Knight of the Seven Kingdoms è una raccolta di tre novelle fantasy scritte da George R. R. Martin e ambientate nel mondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Le novelle si concentrano su Dunk, un cavaliere errante, e Egg, il futuro re Aegon V della casa Targaryen. I fatti si svolgono nel continente di Westeros, circa 90 anni prima degli eventi narrati ne Il Trono di Spade. La traduzione italiana della raccolta, edita da Mondadori, è stata pubblicata l’8 aprile 2014.

Secondo un nuovo rapporto della BBC, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight verrà girato a Belfast. Naturalmente, la capitale dell’Irlanda del Nord è stata anche sede della produzione di Game of Thrones. La BBC conferma che le riprese della serie inizieranno molto presto presso i Titanic Studios e che Martin intende visitare la produzione a luglio.

“Ne siamo venuti a conoscenza qualche mese fa, è stato piuttosto segreto“, ha rivelato Robert Dowling, proprietario di Game of Thrones Tours. “Tutte le nostre guide hanno fatto da comparse nella serie madre e sapevano che un progetto fantasy si sarebbe svolto dopo How To Train Your Dragon”.

“I fan sono rimasti delusi dal fatto che Belfast non abbia ottenuto House of the Dragon, ma questo annuncio conferma che la città è la casa del franchise di Thrones“, ha aggiunto.

