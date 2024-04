HBO ha annunciato che saranno Peter Claffey e Dexter Sol Ansell gli interpreti di Dunk ed Egg nella serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, nuova serie di prequel di Game of Thrones.

Claffey è un ex giocatore di rugby irlandese e ha già recitato in show come Bad Sisters e Wrecked. Ansell, invece, ha debuttato come attore a soli 4 anni in occasione della serie Emmerdale ed è recentemente apparso nel film prequel di Hunger Games.

A giugno dovrebbero iniziare le riprese del nuovo show, il cui debutto è previsto sugli schermi negli ultimi mesi del 2025.

Francesca Orsi, responsabile delle serie drammatiche di HBO, aveva anticipato il piano di realizzare tre stagioni, in modo da adattare tutto il materiale scritto da George R.R. Martin sui personaggi al centro della trama. Ogni stagione dovrebbe quindi ripercorrere il materiale presente in ogni libro dello scrittore dedicato al coraggioso cavaliere, Sir Duncan l’Alto, e al suo scudiero, Egg.

La breve sinossi diffusa in precedenza da HBO anticipava:

Prima di Game of Thrones, Ser Duncan l’Alto (Claffey), un cavaliere coraggioso ma senza esperienza, e il suo piccolo scudiero, Egg (Ansell), hanno vagato per Westeros durante l’era dei Targaryen. Le loro avventure propongono destini grandiosi, nemici formidabili, e fughe audaci in un periodo in cui c’erano ancora i draghi e i Targaryen governavano.

Che ne pensate della scelta di Claffey e Ansell come star della serie The Hedge Knight? Vi sembrano adatti?

Potete rimanere aggiornati sui progetti legati alla saga grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety