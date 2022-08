Il 99% degli abbonati a Netflix non gioca ai videogiochi della piattaforma

Quanti utenti Netflix giocano con i videogiochi presenti ormai da qualche tempo sulla piattaforma? Apparentemente solo l’1%.

Il dato è stato ricavato da CNBC grazie alle informazioni comunicate da Apptopia, che si occupa di tracking delle app. I videogiochi di Netflix vengono utilizzati in media da 1.7 milioni di persone su 221 milioni di abbonati globali. Complessivamente, finora, i videogiochi sono stati scaricati 23.3 milioni di volte: un dato che può sembrare alto, ma che in realtà in proporzione non lo è granché. Gli abbonati che utilizzano sistemi Android possono scaricare i titoli sia da Netflix che da Google Play Store, mentre chi usa sistemi Apple viene reindirizzato direttamente all’App Store.

Il colosso dello streaming ha lanciato definitivamente la propria impresa nel gaming a novembre del 2021, pubblicando una collezione di cinque videogiochi che successivamente è stata ampliata fino ad arrivare a una ventina di titoli, tra cui uno spinoff di League of Legends intitolato Hextech Mayhem e il gioco di strategia Into the Breach. Nel frattempo sta pianificando un gioco basato su La Regina degli Scacchi, e intende raddoppiare l’offerta arrivando a 50 videogiochi entro la fine dell’anno anche grazie all’acquisizione di tre studios indipendenti.

Per Netflix questa è un’area d’interesse strategico: l’azienda sta cercando di diversificare l’offerta e gli ambiti dopo che in questo primo semestre ha iniziato a perdere abbonati per la prima volta in un decennio. In questo senso, l’accordo per la gestione della raccolta pubblicitaria con Microsoft potrebbe nascondere in realtà altre ramificazioni che arrivano proprio fino al gaming.

Fonte: TheVerge