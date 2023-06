Alcuni pilot di ABC non hanno ottenuto il via libera alla produzione di una stagione completa: i titoli “bocciati” dal network sono Public Defenders con star Anthony Anderson, Keeping It Together con star Ellie Kemper che era un remake dello show britannico Motherland, The Hurt Unit con Melissa George e Ben McKenzie, e Judgement con protagonista Sarah Shahi.

The Hurt Unit verrà proposta da ABC Signature ad altre piattaforme e potenziali network interessati al progetto, mentre 20th Television proverà a vendere Public Defenders e Judgement.

Public Defenders era stata sviluppata da Eddie Quintana e McG e raccontava la storia di quattro avvocati della difesa che lavorano per tenere fuori dal carcere i propri clienti. Nel cast c’erano anche Erika Henningsen, Arturo Castro, Kimrie Lewis, Natasha Lopez e Isaiah Dòdó-Williams.

Keeping It Together vedeva invece Ellie Kemper nel ruolo di Julia, una madre che lavora e deve cercare di trovare un equilibrio tra la sua vita privata e il lavoro. Nel cast c’era anche Judy Greer. Nel team degli autori spazio a Julieanne Smolinski, Sharon Horgan e Clelia Mountford.

The Hurt Unit era stato ideato da Matt Lopez e Marc Webb aveva diretto il pilot. La serie seguiva un team di chirurghi e infermiere che corrono in aiuto dei pazienti che potrebbero non arrivare in ospedale in tempo. Nel cast anche Ashley Romans, Michelle Ortiz e Augustus Prew.

Judgement aveva invece come showrunner Joey Falco e al centro della trama c’era una donna che lavora come avvocato e si ritrova al centro di numerosi problemi sentimentali.

Il network ABC non ha inoltre ancora deciso il destino di Home Economics, The Rookie: Feds e The Good Lawyer. Un annuncio potrebbe essere compiuto dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori.

Che ne pensate della scelte compiute da ABC riguardanti i pilot di Public Defenders, Keeping It Together, The Hurt Unit e Judgement?

Fonte: Deadline