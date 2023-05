Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 19 di Grey’s Anatomy si è conclusa con un cliffhanger che potrebbe però essere stato rovinato dagli annunci del cast compiuti da ABC.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler!

Nella puntata si vede infatti Teddy Altman, interpretata da Kim Raver, mentre crolla a terra priva di sensi poco prima di un’operazione, lasciando gli spettatori in sospeso per quanto riguarda la sua salute.

Il network ha tuttavia già confermato il coinvolgimento di Kim nel cast della stagione 20, svelando quindi che i fan possono attendersi una presenza dell’attrice almeno in più di un episodio.

Non è la prima volta che il medical drama propone dei cliffhanger di questo tipo e Raver aveva diretto una puntata in cui la vita di Addison Montgomery, ruolo affidato a Kate Walsh, sembrava in pericolo.

L’attrice, in quel caso in veste di regista, aveva raccontato che voleva creare un momento in grado di sorprendere gli spettatori, essendo inserito al termine di una giornata piena di eventi che sembrava finalmente essere giunta al termine:

Qualcuno ha detto che aveva guardato quella scena e aveva praticamente urlato e poi era scoppiato in lacrime perché era stato così sconvolgente, fatto che ho amato. Quella era in un certo senso la mia intenzione. Non semplicemente per sconvolgere, ma per raccontare realmente la storia di quello che questi dottori stanno davvero affrontando. Volevo fosse un’esperienza davvero viscerale.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che il cliffhanger del finale della stagione 19 di Grey’s Anatomy sia stato rovinato dagli annunci del cast?

