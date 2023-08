Adam Brody, intervistato da Variety, ha ricordato la sua audizione per The O.C., svelando che inizialmente non era interessato al ruolo di Seth.

L’attore ha spiegato:

Ho fatto l’audizione per Ryan. Non volevo… Volevano che leggessi per il ruolo di Seth e ho detto: ‘No, grazie. Sarò questo tizio’. E poi Patrick Rush (il casting director) ha detto ‘Grandioso, puoi leggere per il ruolo di Seth ora?’.

Brody ha quindi aggiunto:

E poi ho fatto un altro test e ho letto che Ben McKenzie aveva già ottenuto la parte e ho letto alcune scene con lui. E l’atmosfera era davvero buona. Ho sentito di avere il controllo, ero a mio agio. Ed è quello che ricordo.

La serie The O.C. aveva tra i suoi protagonisti anche Peter Gallagher, Kelly Rowen, Ben McKenzie, e Mischa Barton.

Che ne pensate del fatto che Adam Brody non volesse fare l’audizione per il ruolo di Seth?

Fonte: Variety